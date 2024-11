Duelul tehnologic al secolului: SUA vs. China

În același timp, Washingtonul interpretează strategia industrială a Chinei drept o provocare la adresa hegemoniei americane. Fostul și viitorul președinte Donald Trump, care are în vedere o potențială revenire la Casa Albă, a promis să relanseze războiul comercial cu China, propunând tarife de până la 60 % – o măsură care ar putea îngheța comerțul bilateral.

Această strategie este cea mai vizibilă în acțiunile agresive ale administrației Biden împotriva sectorului semiconductorilor din China. Restricțiile la export au vizat tehnologii critice precum cipurile avansate și echipamentele de litografie. Aceste măsuri sunt completate de investiții interne masive, inclusiv subvenții pentru giganți tehnologici precum Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) și Samsung Electronics Co., care își extind operațiunile în SUA pentru a asigura producția internă de cipuri.

China, perfect conștientă de mizele geopolitice, navighează în acest peisaj cu un amestec de sfidare și pragmatism. În loc să se angajeze într-o confruntare directă, Beijingul își folosește puterea economică pentru a-și fortifica influența în Asia, Africa și America Latină. Investițiile pe scară largă în producția internă generează milioane de locuri de muncă și stimulează cererea internă. Între timp, exporturile chineze de vehicule electrice, panouri solare și baterii de mare capacitate remodelează lanțurile globale de aprovizionare. Shen Meng, director general la Chanson & Co. din Beijing, remarcă: „Eforturile de limitare ar putea aduce câștiguri pe termen scurt pentru Washington, dar Beijingul are o strategie pe termen lung pentru a ocoli aceste obstacole”.

A doua cea mai mare economie a lumii nu este doar în creștere – ea remodelează piețele globale, provocând Statele Unite într-o competiție cu miză mare pentru supremația tehnologică și economică. Ceea ce a început în 2018 ca un război tarifar sub Donald Trump s-a transformat într-o cruciadă bipartizană pentru a frâna ascensiunea Chinei. Republicanii și democrații, în ciuda prăpastiei lor ideologice, s-au unit în jurul obiectivului comun de a limita ambițiile Beijingului de a revendica primul loc în economia mondială și de a-și asigura controlul asupra tehnologiilor critice.

