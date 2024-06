E. Iordănescu: Banii au fost ultima problemă pentru mine

A făcut valuri interviul acordat de selecționerul Edi Iordănescu prestigioasei publicații lusitane A Bola. În interviu, selecționerul susține că a ajuns la momentul în care, după ce a realizat cam tot ce se putea în fotbalul românesc, a venit momentul preluării unui club european.

Momentul unei astfel de discuții pare a fi însă unul destul de delicat în contextul în care până la primul meci de la Euro, cu Ucraina, a rămas mai puțin de două săptămâni. Este lesne de înțeles de ce la conferința de presă dinaintea partidei test cu Bulgaria, programată marți, 4 iunie, de la ora 21:30 pe stadionul Steaua, mai mult aceasta a fost tema întrebărilor pentru selecționer.

Edi Iordănescu a confirmat faptul că i se pare normal ca la un moment dată să încerce să preia un club din Europa, simțindu-se pregătit că ar putea face față, dar a precizat că la acest moment aceasta reprezintă doar o perspectivă pentru un viitor mai îndepărtat, prioritară fiind continuitatea la echipa națională.

Dar selecționerul a ținut să precizeze că se referă la un anume tip de continuitate, care să aibă inclusă în contract toate datele modului în care el vede felul în care ar urma să se desfășoare, obiectivele și modalitatățile puse la dispoziție de FRF care să îi asigure lui confortul mental de a se porni la treabă. Cu alte cuvinte Edi Iordănescu îl ține în joc de glezne pe șeful FRF și aproape sigur se va așeza serios la masa tratativelor abia după revenirea de la EURO.

„Referitor la contractul meu, sigur că e un subiect de interes. Sigur că și pentru mine e important, dar nu a fost o prioritate. Mărturisesc că au fost mai multe discuții, ceea ce e normal, e firesc.

În momentul de față este foarte clar ce așteaptă Federația de la staff și de la mine. Vorbim de 4 ani și de multe responsabilități, este foarte clar ce resurse ale Federație pentru a atinge obiectivele propuse.

Am fost foarte mulțumit de tratamentul pe care l-am avut din partea Federației, am simțit suport, încredere. Asta dă un anumit confort. Dar cred că am livrat, am îndeplinit obiectivul și stăpânim munca pe care o facem. Rămâne acum provocarea pentru Federație să găsească ca toate acestea elemente să fie puse într-un contract.

Da, e adevărat, am fost întrebat dacă mi-aș dori o provocare la un club european important. Ce antrenor nu și-ar dori asta?

Atunci când nu va mai fi colaborarea cu Federație, e un pas foarte firesc pe care mi-l doresc. Dar, prioritate pentru mine este continuitate, îmi doresc să continui la echipa națională alături de grupul frumos pe care-l avem.

Inclusiv prestația de la turneul final este un indicator important pentru mine. Dacă mi-ar fi acceptat un contract în care să fie stabilitate, liniște, dar să-l discutăm după EURO, l-aș lua în calcul. I-am regăsit pe băieți cu entuziasm, cu spirit, cu atitudine. Deși nu-mi place să-i laud în procesul de pregătire, pentru că vreau mereu mai mult.

Banii au fost ultima problemă pentru mine. Nu cred că ar trebui un efort mai mare decât a fost la alți selecționeri. Pentru mine, altele sunt lucrurile care prioritizează și pentru care eu trebuie să-mi dau concursul. Trebuie să fiu sigur că avem suportul necesar pentru a le susține.

N-am avut oferte pentru că mintea și gândurile mele nu au fost deschise spre asta. Exclusivitate a avut echipa națională și pregătirea turneului final. Până în ultima clipă eu îmi doresc să fiu aici și dau șansă totală pentru continuitate. Hai să ne concentrăm pe turneul final, iar timpul va răspunde la această întrebare”.