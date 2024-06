Edi Iordănescu: ”Dumnezeu răsplătește într-un final”

Cu 24 de ore înainte de debutul naționalei noastre la turneul final al EURO 2024, împotriva Ucrainei în sânul delegației tricolore a avut loc duminică un eveniment aniversar. Selecționerul Edi Iordănescu a împlinit frumoasa vârstă de 46 de ani. Însă Edi nu mai la ziua lui nu îi stă gândul. Partida cu Ucraina și în general o evoluție bună a tricolorilor la acest turneu final, cu o calificare din grupe în faza optimilor de finală ar fi cadoul pentru care Iordănescu Junior ar vota cu ambele mâini.

Faptul că familia sa a decis să îl susțină in corpore, toți membrii clanului Iordănescu fiind prezenți la turneul final înseamnă foarte mult pentru Edi, iar posibilitatea de a se întâlni cu preotul comunității ortodoxe din Wurzburg a fost un alt moment benefic pentru starea de spirit a selecționerului.

Acesta s-a destăinuit aproape complet, incluzând în autoportretul făcut atât selecționerul Iordănescu cât și din omul Iordănescu, un amalgam de trăiri care îl caacterizează pe Edi de fiecare dată când se apropie ora unui meci. Cadrul ales a fost pentru canalul TV al FRF, unde se poate intra doar făcând abonament.

”Probabil că am răsturnat multe pronosticuri, suntem pregătiți în continuare să mai oferim și alte surprize. Am făcut sacrificii, am avut multe nopți albe cu staff-ul, Dumnezeu răsplătește într-un final pe cel care este serios, care își face treaba bine.

E clar că ne lipsesc niște jucători pe care i-ați regăsit în campanie din cauza accidentărilor sau a problemelor majore de la club. A trebuit să facem niște modificări, dar toți cei care sunt acum cu noi, au fost prezenți în campanie la un moment dat.

Ar mai fi fost și alți jucători care puteau să aibă așteptări pentru a fi convocați și nu respingem această idee, dar suntem aici, noi suntem cei care reprezentăm România, acest grup e pregătit, rămâne de văzut cât putem să demonstrăm și pe teren.

Mă trezesc în fiecare dimineață cu această presiune, mă culc cu ea, nu trebuie să fiu de acord cu tot ce se spune, toate concluziile, fiecare are dreptul la opinie, dintre toate, una contează cel mai mult, a celui care are toată responsabilitatea, iar acela sunt eu.

Unul dintre criteriile de selecție a fost și caracterul, am vrut băieți implicați total, pentru mine e foarte important ca fiecare să dea 100% în fiecare minut. Dacă sunt aici înseamnă că sunt cei mai buni din România”.

La Mulți Ani, Edi Iordănescu!