Energetic, UE devine „ostatica” lui Trump

Ultimul pachet de sancțiuni americane împotriva Rusiei are consecințe foarte grave pentru Europa, deoarece acestea se extind la sectorul sensibil al gazelor naturale lichefiate, ultimul sector energetic care rămăsese nesancționat.

Departamentul de Stat american a adăugat cele două fabrici de lichefiere a GNL din Rusia pe lista de sancțiuni ceea ce îngreunează acum comerțul clienților săi.

Până acum, în primele zile ale noului an, nu s-a observat nicio schimbare, dar analiștii și comercianții așteaptă cu nerăbdare datele pentru luna ianuarie, în ansamblu, pentru a trage concluzii. Dacă se constată anulări de comenzi pentru GNL, aceasta va însemna că măsurile au efect. Dacă președintele Donald Trump va menține aceste sancțiuni, atunci Europa se va îndrepta cu un grad ridicat de siguranță către o altă criză energetică în acest an, pentru că, la nivel internațional nu există încă o producție suficientă de GNL pentru a compensa pierderile de mărfuri rusești. Qatar, Egipt, Algeria, țări mari producătoare de GNL pot trimite în UE doar cantități limitate, atât pentru că mai au și alți clienți care au comenzi ce trebuie onorate, cât și pentru că transportul gazului cu metanierele are limite logistice în Europa. Nu există suficient terminale de mare capacitate și nici rețeaua de distribuție nu este bine pusă la punct.

În sprijinul ideii că UE devine stat captiv energetic al SUA vine și declarațiile recente ale lui Trump care a spus că va reporni cu toate forțele industria extracție de gaz și că UE trebuie să cumpere mai mult gaz și petrol din SUA, dacă vrea să rămână prietenă cu americanii. Practic, UE schimbă o dependență cu alta.

O altă consecință a penuriei de gaz ar putea-o reprezenta situația umplerii depozitelor de gaz pentru viitorul sezon rece. Echilibrul cerere-ofertă va deveni marginal pe parcursul semestrului de vară dacă se vor pierde cantități de 40 de milioane. km/zi de GNL rusesc. Rezultatul va fi imposibilitatea reumplerii depozitelor europene Înainte de iarna viitoare, așa cum s-a făcut în ultimii doi ani.

Desigur, consecințele vor fi dezastruoase pentru consumatorii europeni, deoarece Europa va trebui să să se aprovizioneze cu mărfuri scumpe din alte destinații. La urma urmei, am văzut deja în trecut cât de mult poate costa „molecula marginală” de gaz în astfel de cazuri.

Chiar și într-un scenariu mai favorabil, cu doar câteva pierderi de GNL rusesc, Europa ar putea evita o criză energetică totală, dar ar suferi totuși consecințele.