„Este bine să cumpăr titluri de stat?” Răspunsul unui economist

Titlurile de stat au prins avânt, dar este bine să cumpăr? Pentru bănci, da, dar pentru cetățeni? Economistul Radu Georgescu a oferit mai multe explicatii – și sfaturi – pe această temă. El îi îndeamnă pe oameni să aibă în această perioadă un contabil bun în firmă sau în familie.

Primesc multe intrebari

„ Este bine sa cumpar titluri de stat?”

Raspund in acest articol

Sa incepem

Dobanzile la titlurile de stat sunt influentate de inflatia si gradul de risc economic din tara respectiva

Romania are cea mai mare inflatie din UE

Romania este cea mai riscanta economie din UE, conform agentiilor de risc Fitch si S&P

Aceste agentii de risc spun ca este un risc mare pentru cursul euro sa creasca accelerat in acest an

Motivul este ca avem un deficit de cont curent urias

Asta inseamna ca ies mult mai multi euro din Romania decat intra

Tot aceste agentii de risc spun ca avem un risc mare din cauza deficitului bugetar

Din acest motiv Romania plateste dobanzi la titlurile de stat mult mai mari decat : Albania, Bulgaria, Croatia etc

Atunci care este logica financiara ca cineva sa cumpare titluri de stat riscante?

Multi imi spun ca au cumparat titluri de stat deoarece au dobanzi mari

Eu ii intreb de ce nu au cumparat obligatiuni emise de Turcia?

Obligatiunile Turciei au dobanzi de 40%

Regula nr 1 in investitii

Niciodata nu faci investitii daca nu intelegi mecanismul financiar din spate

Explic acest lucru din perspectiva unui tip care a fost 4 ani Director Financiar intr-o banca care cumpara printre altele si titluri de stat

Toate bancile stiu ca Romania este o tara riscanta din punct de vedere economic

Vezi raportul (…) bancii Erste Bank care spune negru pe alb ca Romania se indreapta catre prapastia economica

Atunci de ce bancile cumpara titluri de stat?

Motivul se numeste Hedging

Hedging este un fel de polita de asigurare in domeniul bancar

Cand eram la banca cumparam polite de asigurare pentru riscurile valutare si de dobanda

Aceste polite se numesc Contracte Swap

Chiar daca euro va ajunge la 7 lei sau dobanda la 20% , bancile sunt asigurate

Bancile nu vor pierde bani

Probabil 90% dintre oamenii care cumpara titluri de stat nu au auzit de Hedging

Nu inteleg ce inseamna riscul valutar si riscul de dobanda

Nu inteleg cum ii va impacta aceste riscuri

Copiilor mei le spun ca trebuie sa studieze si sa citeasca mult despre lucrurile din jurul lor

Daca nu stii informatiile din jurul tau, viata te va invata

Dar intr-un mod mult mai rapid si mult mai dureros

Concluzii

In aceasta perioada este foarte important sa ai un contabil bun in firma sau in familie

El va fi pilotul care te va ajuta sa treci cu bine peste turbulentele economice, a scris Georgescu.