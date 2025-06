Naționala României U19 a pierdut al doilea meci din grupa turneului final găzduit de țara noastră, 1-3 cu Spania. Un al doilea eșec la puține ore după ce tineretul lui Daniel Pancu avusese 1-0 până în minutul 85 al meciului cu ibericii la Europeanul din Slovacia, dar a pierdut cu 2-1 pe un final de coșmar.

Atunci, adusesem în discuție, după ce am urmărit partida, faptul că arbitrul olandez a avut o nedorită contribuție măcar prin faptul că la scorul de 1-0 pentru noi a avut orbul găinilor, ca și cei din camera VAR, la un balon trimis spre poarta spaniolă de Perianu și oprit cu mâna la nivelul solului de un jucător iberic, nu portarul firește. La 2-0, am fi avut mari șanse să jucăm marți cu Slovacia o partidă de calificare în sferturi. Așa mai jucăm doar de palmares.

Luni seară, a fost meciul de la nivel U19. Spania a marcat repede, după trei minute, după care, surpriză plăcută, cum a spus și selecționerul Mircea Lucescu, revenit în țară din Slovacia, tricolorii au început să joace din ce în ce mai bine. Dar centralul din Irlanda parcă a fost frate cu olandezul.

Mai întâi, pentru că nu există VAR la acest turneu, a închis ochii la un penalty de curtea școlii pentru noi iar tot în prima repriză a oprit un jucător român care scăpa singur pe motivul unui fault inexistent asupra unui spaniol. După pauză am continuat să impunem jocul și am egalat cu o execuție norocoasă din afara careului a italianului Szimionaș de la Verona, la care a intervenit decisiv și un adversar.

România a marcat un nou gol după un corner, dar nu, centralul irlandez a dictat fault în atac, nevăzut de nimeni. După care, din păcate pentru noi, Spania s-a trezit și a rezolvat meciul cu două goluri pe contraatac. Șansa României de a merge în semifinale este ca în ultimul meci să învingem Danemarca, orice alt rezultat lăsându-ne în afara competiției.

Ion Marin, antrenor din vechea generație, care foarte rar în îndelungata sa carieră a spus ceva legat de arbitraj, a răbufnit:

„Am primit gol foarte repede, am reușit să egalăm, am avut și gol valabil anulat, 11 metri clar, să mă ierte Dumnezeu, jucăm contra Spaniei și ți se anulează două posibilități de a marca, e dificil după…

Am întâlnit o echipă foarte bună, spre final, au controlat jocul în totalitate, am avut și noi șansele noastre, pe unele le-am ratat, am tras afară, în jucători, în portar. Important este că echipa a jucat, nu am fost cu nimic mai prejos contra Spaniei.

Rămâne, vrem, nu vrem, să ne batem pentru locul 2 până în ultima rundă, cu Danemarca. Nu mă sperie acel 5-0, Muntenegru a dat totul cu noi și au fost prăbușiți azi. Așa cum Spania cred că va face golaveraj cu ei, deși nu mai are nevoie. Eu remarc întreaga echipă, i-am felicitat pentru efortul depus”.

Mircea Lucescu, despre care se spune că are obiceiul de a arunca vina unui eșec pe arbitraj (și a avut dreptate deseori), spune că din păcate este o practică des întâlnită la arbitri de a proteja echipele cu nume mari.

”Da, și aici au fost (n.r. – decizii eronate de arbitraj), și dincolo. Pentru că se arbitrează mai mult numele, față de ce se întâmplă. Am ajuns la nivel să jucăm cu Italia, Spania, Austria. Trebuie să înțelegem că arbitrul înclină spre numele mari.