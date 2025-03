Fantomele din biografia lui Victor Ponta (II)

Aventura pariziană a lui Victor Ponta – test de aptitudini pentru „munca specială” în Brigada „U”-FANTOME

Alegerea lui Victor Ponta de către Ștefan Kostyal, pentru a-l însoți în misiunile sale din zilele fierbinți ale evenimentelor din decembrie 1989, nu a fost întâmplătoare. Kostyal fusese în relații foarte strânse cu bunicul Serghei Naumov, atât în rezidența spionajului sovietic din România, cât și pe linie de partid, precum și în funcțiile înalte deținute în Ministerul Forțelor Armate. De asemenea, erau prieteni de familie.

Ulterior, generalul Kostyal l-a recomandat pe Victor Ponta generalului Vasile Angelescu, primul comandant al Brigăzii U Fantome, după 1989. În anul 1980, Vasile Angelescu fusese trecut în rezervă cu gradul de colonel, deoarece după trădarea lui Pacepa a fost inclus pe lista ofițerilor suspecți de a fi racolați de KGB. După evenimentele din decembrie 1989, colonelul Angelescu a fost reactivat cu gradul general și numit șef al unității succesoare Brigăzii U Fantome, unde l-a avut locțiitor pe ofițerul cu numele de serviciu „Neacșu”, poreclit „Grunberg”, care a fost instructorul lui Victor Ponta, încadrat direct cu gradul de căpitan, în anul 1997.

Colaborarea lui Victor Ponta cu S.I.E. era, însă, anterioară anilor 1997-1998.

Aventura sa pariziană are similituni evidente cu un plan de testare a aptitudinilor pentru ceea ce în jargon se numea „munca specială”.

Despre perioada pariziană a lui Victor Ponta s-au emis supoziții, care mai de care mai năstrușnice (om al străzii, vagabondaj, oaspete al comunității LGBT, mic tâlhar ș.a). Deci, o dominantă de necunoscute și multe semne de întrebare, dar parțial și cu o doză de adevăr. Cam așa se creează și biografiile de acoperire pentru infiltrare în „teritoriul inamic”.

Toate acestea au avut menirea de a-i legenda scopul prezenței în Franța și misiunea test pe care o avea de îndeplinit. Concret: apropierea și acceptarea sa de mediul emigranților români din Franța, cu țintă precisă grupul intelectualilor polarizați de Nadia Marcu-Pandrea. Este vorba despre fiica avocatului Petre Pandrea, apărător al ilegaliștilor comuniști, care ajunși la putere l-au trimis pentru 10 ani în temnițele de la Aiud și Ocnele Mari.

Petre Pandrea, un mare cărturar, pe lângă „vina” de fi fost cumnatul lui Lucrețiu Pătrășcanu, a avut „capete grele de acuzare” în manuscrisele sale vitriolante, pe care fiica sa intenționa să le pregătească pentru publicare, sub auspiciile Academiei Române. Pe cumnatul său, Petre Pandrea îl portretizase „Lenin de Valahia”, un Lenin valah eșuat în rivalitatea criminală opusă de Ana Pauker, Vasile Luca, Teohari Georgescu, Iosif Chișinevschi și alții care erau de naționalitate comuniști.

Recuperarea manuscriselor rare, dar și a patrimoniului imobiliar cu statutul juridic nereglementat de către moștenitorii rezidenți în străinătate era o preocupare prioritară a fostei Securități. Aluziile fostului senator și președinte al filialei județene PSD Satu Mare, Valer Marian referitoare la geamantanele cu care Victor Ponta a plecat din casa doamnei Nadia Marcu-Pandrea și la situația unei vilei de la Poiana Țapului ce a aparținut familiei Pătrășcanu, or avea vreo legătură cu stabilirea abilităților viitorului căpitan „S” Victor Ponta pentru „munca specială” ?!

Ordin de misiune pentru talonarea procurorului Tribunalului Penal Internațional, Carla Del Ponte

Procurorul elvețian Carla Del Ponte era în anii 1990 ținta oligarhiei criminale din fosta URSS și celelalte țări est-europene , precum și a mafiilor italiene ( Cosa Nostra, N’dragheta, Camora, Sacra Corona Unita), albaneză, rusă, ucraineană, precum și a conexiunilor acestora cu carteluri de droguri columbiene, Triadele chinezeşti şi Yakuza japoneză.

Serviciile secrete vizate de ancheta condusă de Del Ponte, dar și organizațiie criminalale amintite, se aflau într-o competiție de „talonare” ( în jargon de spionaj: urmărire îndeaproape a adversarului pentru a-l împiedica să-și continue acțiunea) a procurorului șef al TPI de la Haga, responsabil și cu investigarea crimelor împotriva umanității comise în fosta R.S.F. Iugoslavia ( „Dacă nu exista Slobodan Milošević, ar fi fost inventat”!) .

În contextele menționate, plasarea unei surse speciale „S” în anturajul Procurorului Del Ponte era un obiectiv al oricărui serviciu de informații externe din spațiile vizate direct sau incidental .

Potrivit „Hotnews.ro”( Mircea Bârzoi,15 octombrie 2014 https://hotnews.ro/autor/mircea-barzoi-386/ ) era deja de notorietate faptul că Victor Ponta era rezonabil suspect de a fi îndeplinit, sub acoperirea unei specializări antimafia în Italia, o misiune secretă, aceea de a o monitoriza pe Carla del Ponte, fost procuror antimafie, ulterior procuror sef al Tribunalului Penal pentru fosta Iugoslavie. Mai mult, Elena Udrea comenta faptul că Dan Voiculescu deținea informații privind calitatea de ofițer acoperit a procurorului Victor Ponta ( n.n. Numele inițial al familiei paterne fiind cel de Ponte).

Situația operativă din câmpul tactic al serviciilor secrete ale României reclama imperios:

– înțelegerea mecanismelor clandestine prin care se articulau legături internaționale create în Elveția ca centru de afaceri global de către reţelele de criminalitate organizată din fostul bloc sovietic implicate în cazuri de spălare bani, fraude fiscale, contrabanda cu arme și droguri, traficul de persoane, spionaj și terorism;

– deprinderea elementelor de tactică a investigării oficialilor din fostul bloc sovietic suspectați/urmăriți internațional pentru intențiile de a-și pune la adăpost în băncile elvețiene banii, aurul, diamantele, titlurile de valoare și alte bunuri mobile;

– documentarea asupra operaţiunilor internaționale ale organizațiilor mafiote Cosa Nostra, N’dragheta, Camora, Sacra Corona Unita și alte rețele criminale similare.

Victor Ponta, indubitabil, a aflat cum Camora Napolitana este vedeta contractelor publice, specializată în reamenajarea sistemului de canalizare și în gestionarea serviciului de colectare a deșeurilor, iar clanurile Camorra din România se ocupă de ”investiții” pentru spălarea banilor.

Cariera clandestină a lui Victor Ponta aparent s-ar fi încheiat în anul 2001, când a fost numit șeful Corpului de Control al Primului Ministru. Această funcție era predestinată pentru acoperirea unui ofițer al Serviciului Român de Informații. Costel Bobic și Marian Oprișan aveau alte propuneri pregătite, dar Adrian Năstase a fost convins să-l pe numească asistentul și doctorandul său pe Victor Ponta, care a devenit, astfel, ofițer acoperit al S.R.I.

În calitatea sa de șef al Corpului de Control, ulterior de Prim Ministru, a fost sufocat cu informări ale Serviciului Român de Informații și ale Direcției Informații a Ministerului de Interne despre faptul că mafia italiană spăla sute de milioane de euro prin afaceri cu gunoaie in Romania. De altfel, în Catania și pe unde s-a mai specializat, preupunem că a aflat de cuvântul de ordine al lui Don Vito Ciancimino, capo di tutti i capi Cosa Nostra :„Gunoaiele sunt aur!!.

Cu acest cuvânt de ordine adânc întipărit în neobosita-i memorie, Victor Ponta și fostul său prim viceprim ministru diriguitor al treburilor interne și ctitor al Academiei de Științe ale Securității Naționale, l-am numit pe Gabriel Oprea, au conferit Înalta lor Protecție Politică italianului Sergio Pileri si românului Victor Dombrovschi administratorii gropii de gunoi de la Glina, de langă Bucuresti, cel mai mare depozit de deșeuri din Europa, întins pe 150 de hectare.

Ce ne spune memoria surselor deschise: „Povestea din spatele afacerii Glina este demnă de un film cu mafioti turnat la Holywood. În groapa de la Glina au fost depozitate de ani de zile gunoaiele aduse din intreaga Italie de mafia Siciliană, tot acolo a fost spălată averea marelui cap al Cosei Nostra, Don Vito Ciancimino. Ciancimino era colaboratorul numarul 1 al lui Bernardo Provenzano, ultimul sef absolut, il capo di tutii capi din Cosa Nostra.

Printre persoanele de incredere ale mezinului Ciancimino se numarau si fratii Sergio si Giorgio Pileri, care au in Romania multe afaceri in Bucuresti, Tulcea, Ploiesti, Targu-Mures. Firmele italienilor, pe lângă Agenda 21, care se ocupa de reciclarea gunoaielor, sunt Ecorec, Salub si Ecologica SA. Fratii Pileri au mai investit si in Hipodromul de la Ploiesti, în „Il Toscanino””, un bistro din Bucuresti. Ei au mai infiintat in Romania si societati financiare: General Consulting si Agentia Obiettivo Lavoro. Pe langa acestea se pot mandri si cu Agentia de Investigatii A&D”

Agentia de Investigații A&D a dus o campanie pe presă sistematică împotriva directorului SRI, Radu Timofte, care l-a demis și deferit justiției pe colonelul Corneliu Păltânea, șeful Direcției Județene de Informații Prahova, pentru protecția, complicitatea, favorizarea și tăinuirea oferite rețelei mafiote a fraților Pileri.

În cele din urmă, capii din România au fost arestati în baza mandatului emis, a se reține, de procuratura italiană.

Cum a ajuns mafia italiană sa spele bani în România? Evident, prin intermediul unor politicieni români si a unor înalți ofițeri din servicii și poliție, a unor magistrați și funcționari din administrație, cu toții contaminați de corupția endemică, fără de care statul condus de clanuri politice mafiote nu putea funcționa.

Să ne amintim de episodul în care premierul Ponta a fost victima unei scurgerii de informații dintr-o convorbire telefonică avută cu un baron roșu, într-un caz de trafic de influență, pentru o numire a unui demnitar guvernamental. Ce a făcut Ponta? A stopat mizeria politică? Nu. S-a supărat rău de tot că este „ascultat de Băsescu”, un mafiot mai mare și mai tare, și a decis să-și mute biroul într-un bunker din subsolul Ministerului Apărării Naționale, pus la dispoziție de ministrul Mircea Dușa.

România anilor 1990 și după, încă multă vreme, a fost și mai este fieful oligarhiilor mafiote ruse, ucrainiene și est-moldovenești. Pe cale de consecință, ne apare firească întrebarea dacă specializările antimafia ale unora și altora au servit strategiilor naționale anticorupție sau, dimpotrivă, au deprins tacticile subversive de blocare a aplicării legii ?

Să ne reamintim de tragica dispariție a colegului lui Victor Ponta, după spusele sale și prieten, procurorul Cristian Panait, care a plătit cu prețul vieții sale tinere, la 29 de ani, ingerințele politice pentru protecția mafiotului Adrian Tarău, complice în operatiunile de contrabandă cu produse petroliere, dar și fiul unui baron roșu bihorean. Pentru exonerarea de răspunderea penală a beizadelei a intervenit premierul Adrian Năstase și, la ordinul acestuia, ministrul justiției, iar la nivelul execuției, Victor Ponta. Determinarea sinuciderii, dacă a fost suicid, a procurorului Cristian Panait a fost o lichidare în stil mafiot. (Vezi aici sinteza cazului https://www.bursa.ro/exclusivitate-alexandru-lele-victor-ponta-se-teme-de-adevar-in-cazul-mortii-lui-cristian-panait-28436326&ved…)

Procurorul care a investigat moartea suspectă a lui Cristian Panait a fost ucis, la rândul lui, fiind lovit mortal de o mașină, iar autorul accidentului a rămas neidentificat.

„Câinele de Ponta m-a omorât…”

( Extras din Curentul, 22 mai 2014, Olga Dumitescu, Crimă în Guvernul PSD. Ponta, suspect de moartea procurorului Panait)

„Frankfurter Allgemeine Zeitung, citează o declarație a mătușii lui Cristian Panait, Eleni Dumitru, declarație care s-ar regăsi în dosarul de cercetare a morții nepotului ei: ,,Cristi m-a anunțat când s-a întors de la serviciu (n.a. 10 aprilie 2002, ultima zi din viața lui) că va avea o vizită și să nu mă speriu dacă aud scandal. El mi-a zis: <<Ori eu, ori ei!>> A spus că vrea să lămurească niște probleme de viață și de moarte cu un coleg și mi-a spus numele lui Ponta. Eu am plecat la o vecină, așa cum m-a rugat. Ultima persoană care a venit la Cristi a fost Ponta. (…) Ultimele cuvinte pe care le-am auzit de la Cristi care era zdrobit pe caldarâm au fost <<Câinele de Ponta m-a omorât>>,,. Cristian Panait a murit la scurt timp după ce a fost dus la spital.

O altă mărturie din dosar a mătușii lui Panait insistă tot pe numele lui Ponta: ,,Dl. Ponta știe exact cine se ascunde în spatele asasinării lui Cristi”.

Dl. Ponta s-a lăudat că i-a fost prieten. Aștept cu nerăbdare să ajungă la Putere să văd dacă va redeschide dosarul, căci a fost crimă, nu suicid, așa cum s-a susținut”

Lui Victor Ponta îi este frică de adevărul din dosarul „Panait”, cel al protecției politice a clanului baronului roșu Tarău, respectiv al represiunii politice psihologice a procurorilor Alexandru Lele și Cristian Panait, clasificat de S.R.I. „strict secret de importanță deosebită” și la conținutul căruia s-a atentat , sub diferite pretexte, în mai multe rânduri.

O sinteză a esenței profilului comportamental al candidatului recidivist la președinția României ne-o oferă sociologul Sebastian Lăzăroiu, fost consilier prezidențial :„ Victor Ponta are vocația trădării. Este cel ma valoros membru al Partidului Democrat Liberal. Cu Ponta în fruntea Partidului Social Democrat, Partidul Democrat Liberal are un aliat ! Ponta a negociat și cu PDL și cu PNL plecarea din PSD în eventualitatea că Geoana ar fi fost ales… P.D.L-ul l-a ajutat să preia conducerea PSD.”

Regruparea susținătorilor candidatilor rusofili la președinția României

Revenind la înrâurirea destinului politic al lui Victor Ponta de către generalul Ștefan Kostyal, până în anul 2013, când a decedat, acesta a avut în preocupări reorientarea Coloanei a V-a „RUSOFILIA”, fosta bază operativă a Unităţii Speciale U.M. 0110 (Departamentul anti KGB), pentru susținerea viitorului lider politic.

Nu puține dintre gesturile, declarațiile și actele de guvernământ controversate, neavenite, ori dăunătoare imaginii României i-au fost sugerate sau impuse de sfătuitorii din coloana a V-a a Kremlinului, cu care este anturat.

La Soci și la Baku s-a afișat în tribună între Vladimir Putin și Alexandr Lukașenko. Astea sunt sfidări la vedere, din care observatorii internaționali au reținut că numai Puțin a avut de câștigat, în timp ce Ponta și-a erodat credibilitatea, devenind un nefrecventabil în emisfera vestică, dar adorat în Eurasia. Deci, nu mai avea alternativă !

Aparent, susținătorii lui Călin Georgescu ar urma să se reorienteze înspre George Simion și Ana Maria Gavrilă, dau cu ghiocul analiștii obosiți de prea multă manipulare a opiniei publice.

Portavocile Kremlinului știu, însă, altceva: că Georgescu călare pe cal alb, a avut doar misiunea tulburării apelor, din care să fie pescuit… Victor Ponta!