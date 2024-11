FCSB înfruntă câștigătoarea Conference League

O veche zicală spune: Ferește-te de darul grecilor (Timeo Danaos et dona ferentes), cu referire la războiul troian. Expresia este în latină, pentru că aparține poetului Virgilius și se regăsește în scrierea sa de 12 volume intitulată Eneida. Joi seară, de la ora 22:00, la o temperatură estimată undeva în jurul valorii de maxim 2 grade, pe Arena Națională, FCSB va avea în față un adversar de top în etapa a 5-a din Europa League.

Este vorba de formația elenă Olympiacos Pireu, nimeni alta decât deținătoarea trofeului Conference League. Grecii au realizat această performanță în luna mai, finala cu Fiorentina jucându-se la ei acasă, la Atena. A fost 1-0, gol El Kaabi în minutul 116, periculosul atacant urmând a fi prezent și la București. A fost primul succes al unei echipe din Grecia în istoria cupelor europene.

Meciul din această seară începe cu campioana României având 9 puncte din 12 posibile și ocupând locul 8, ultimul care ar duce direct în optimi, pentru la primăvară. Noul formar al competiției, cu 36 de echipe, califică primele opt în optimi, iar de la locul 9 la 24 se va juca un play-off.

Olympiacos se află aproape, pe locul 11, cu un punct mai puțin, singurul eșec fiind cu 2-0 în deplasarea de la Lyon. Antrenorul Jose Mendilibar declara luni că sunt mari probleme de lot la echipa sa, dar cu totul miraculos din cei șapte indisponibili patru și-au revenit brusc și au făcut deplasarea. Mendilibar a declarat că FCSB este un obstacol foarte greu și vede în Bîrligea și Olaru cele mai mari pericole pentru poarta alb-roșilor.

Dacă FCSB ar reuși o nouă victorie am putea vorbi deja despre certitudinea calificării de pe acum cel puțin pentru play-off, dar șansele de a termina în primele opt ar crește peste 50 la sută. Daniel Bîrligea, atacantul transferat pe 2 milioane euro de la rivala directă CFR Cluj, are deja șapte goluri marcate și spune că nu are nici un motiv să se teamă de Olympiacos. El afirmă că îi respectă pe oaspeți, mai ales că au și câștigat o cupă europeană, dar e convins că FCSB poate lua cel puțin un punct.

Problema grea a echipei lui Elias Charalambous o reprezintă numărul mare de jucători indisponibili. Alexandru Băluță, Mihai Lixandru, Alexandru Pantea, Octavian Popescu, Baba Alhassan și Luis Phelipe alcătuiesc un contingent numeros de absenți și din acest motiv banca de rezerve este foarte subțire.

Arbitrul partidei este austriacul Sebastian Gishamer, despre care roș-albaștrii nu au amintiri prea plăcute. A mai fost la centru la București acum câțiva ani la partida cu Anderlecht, încheiată 0-0 doar pentru că fluierașul austriac a avut orbul găinilor pentru a nu dicta penalty la lovitura dată de portarul belgienilor direct în moalele capului lui Dawa la un duel aerian, fază în urma căreia puternicul fundaș central al FCSB a rămas comoționat pe gazon.

Apropo de Dawa, în această seară emisari de la mai multe cluburi din Europa se vor afla în tribune pentru a-l urmări în mod special în vederea unui transfer imediat, în iarnă. Dacă îl vor trebuie să achite suma stabilită de patronul Gigi Becali, de 4 milioane euro. Becali e dispus să îl vândă pentru că, după cum a declarat, îl are pe Mihai Popescu, un jucător cel puțin la nivelulul lui Dawa.

Echipe probabile

FCSB: Târnovanu – Crețu, Ngezana, Dawa, Radunovic – Chiricheș, Șut – Miculescu, Olaru, Tănase – Bîrligea

Antrenor: Elias Charalambous

Olympiakos: Tzolakis – Costinha, Restos, Pirola, Ortega – Rodinei, Garcia, Mouzakitis, Kostoulas, Tsikinho – El Kaabi

Antrenor: Jose Luis Mendilibar

Stadion: Arena Națională

Arbitru: Sebastian Gishamer // Asistenți: Roland Riedel. Santino Schreiner (toți din Austria)

Arbitru VAR: Manuel Schuettengruber // Asistent VAR: Walter Altmann