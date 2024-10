FCSB vine la Glasgow la victorie cu rezervele

În această seară, de la ora 22:00, singura noastră echipă aflată în Europa va juca al treilea meci din noul format al Europa League, care înseamnă opt partide pentru fiecare echipă.

FCSB va evolua pe Ibrox Park din Glasgow în compania scoțienilor de la Rangers, echipa lui Ianis Hagi, netrecut pe lista europeană.

Sunt 36 de echipe și la final se va trage linia, primele opt mergând direct în optimi iar cele de la locurile 9 la 24 în 16-imi. După primele două runde, FCSB are punctaj maxim (4-1 cu RFS Riga și 1-0 la Salonic, cu PAOK), iar Rangers a învins cu 2-0 la Malmo și a fost spulberată acasă de Lyon, scor 1-4. Pentru antrenorul gazdelor, belgianul Philippe Clement, este meciul de a fi sau a nu fi mai departe, un eșec însemnând demiterea sa.

Meciul va fi transmis în direct pe canalele Digi Sport 1 și Prima 5, ultimul fiind un canal care nu figurează în grila de programe a Vodafone. În aceste condiții, mai bine de un milion de telespectatori nu îl vor putea urmări, nefiind abonați la Digi.

FCSB nu va evolua pe Ibrox Park în formula standard. În primul rând că tocmai căpitanul Darius Olaru nu va juca fiind suspendat după eliminarea de la Salonic. Sigur nu vor fi pe teren al doilea închizător, Adrian Șut și nici Florin Tănase. Plus că Octavian Popescu și Alex Băluță se vor afla doar pe bancă, odihiniți pentru derbyul cu Rapid din weekend.

Jurnaliștii scoțieni au primit cu satisfacție vestea că bucureștenii vor evolua cu multe rezerve, considerând că șansele lui Rangers s-au mărit. Antrenorul Elias Charalambous le-a retezat-o sec la conferința de presă, declarând că echipa sa a venit să câștige, nu la egal.

„Vom întâlni o echipă cu istorie mare în spate. Va fi o partidă foarte grea, dar suntem aici să arătăm încredere și să fim curajoși pentru a câștiga. Nu am venit la Glasgow pentru a aștepta un rezultat de egalitate. Am analizat adversarul, am încercat să-i identificăm punctele slabe și cele forte.

E o echipă căreia îi place stilul ofensiv. Avem 22 de jucători în lot. Nu există titulari și formație secundă. Sunt toți la același nivel, fiecare poate intra în orice moment. N-are niciun sens să discutăm despre asta. Patronul are ideile lui, îi place să-și exprime opinia. Asta se întâmplă peste tot în lume. Dar echipa care intră în teren o decidem noi, cei din staff.

Vrem să ne bucurăm de această participare în Europa League, dar, în egală măsură, și să acumulăm puncte. Avem ceva emoții, dar gândul rămâne doar la victorie. Pentru mine e fantastic să jucăm din trei în trei zile. Prefer ritmul acesta de jocuri în locul unor sesiuni de antrenamente. Ngezana era pregătit încă de etapa trecută să joace, E recuperat, îl putem folosi cu Rangers”.

Echipe probabile

GLASGOW RANGERS

Butland – Tavernier, Souttar, Balogun, Jefte – Diomande, Barron – Cerny, Lawrence, Bajrami – Dessers

Antrenor: Philippe Clement

FCSB

FCSB: Târnovanu – Crețu, Ngezana, Dawa, Radunovic – Alhassan, Edjouma – Ștefănescu, L. Phelipe, Miculescu – Bîrligea

Antrenor: Elias Charalambous