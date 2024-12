Festivalul Brazilor de Crăciun, licitație de un milion de euro

Festivalul Brazilor de Crăciun, organizat joi seară la Muzeul Naţional de Artă, de Salvaţi Copiii România, a strâns aproximativ un milion de euro de euro, fonduri care vor fi folosite pentru accesul egal la educaţie de calitate.

Potrivit organizatorilor, la cea de-a XXIV-a ediţie a evenimentului, care a avut ca temă „Luminează drumul educaţiei”, bradul pentru care s-au licitat cei mai mulţi bani, 123.000 de euro, a fost „Magia Crăciunului: Jobenul Fermecat”, creaţie a copiilor de la Salvaţi Copiii, cu sprijinul Ştefaniei Mircea.

„Un brad-poveste despre magia Crăciunului, despre ceea ce face Crăciunul atât de special şi anume dragostea şi trăirea bucuriei laolaltă. Un brad-poveste cu un magician şi un joben fermecat, cu mulţi copii în jur, cărora li se alătură, la unison, cei mari, toţi bucurându-se de momente pe care nu le vor uita niciodată, care se vor transforma în amintiri preţioase, din care va răzbate mereu Magia Crăciunului”, potrivit descrierii realizatorilor.

În topul brazilor pentru care s-au licitat sume mari a fost şi creaţia lui Omid Ghannadi &Le Store, „Cheers”, pentru care a fost oferită suma de 118.000 de euro.

„Un brad inspirat din emoţiile copilăriei, un brad plin de speranţă, care să aducă bucurie celor ce îl privesc. Mai mult decât un simplu display frumos, acest brad anunţă că poate dărui foarte mult, crengile sale generoase sunt pline de globuri ce aşteaptă să aducă fericite”, se arată în descrierea bradului.

„Nu poţi să faci un brad mai vesel decât un brad clasic. Acesta este un brad pe care sper şi cred că oamenii ar trebui să şi-l dorească la ei acasă”, a mărturisit, pentru AGERPRES, Omid Ghannadi.

O altă creaţie pentru care a fost licitată o sumă mare a fost bradul realizat de creatoarea de modă Doina Levintza, „Apărătoarea viselor”, pentru care au fost oferiţi 107.000 euro.

„În liniştea iernii, ‘Apărătoarea viselor’ veghează asupra dorinţelor noastre fragile, ca un gardian al imaginaţiei. Ramurile sale, acoperite de materiale argintii, poartă simboluri ale visurilor care luminează întunericul. Fiecare lumină ce dansează pe ramuri, este o amintire că visurile, asemenea fluturilor, sunt delicate şi preţioase. Acest brad nu doar că îmbrăţişează spiritul sărbătorii, ci ne reaminteşte că, în mijlocul nopţii, visurile ne pot ghida spre o nouă lumină, protejându-ne de fiecare derapaj al cotidianului”, conform descrierii prezentate de organizatori.

Creatorii care au realizat anul acesta brazi unicat sunt: Laura Hîncu şi Creativ Interior – „Refugiu de Crăciun”; Oana Manoliu în colaborare cu Dan Manoliu & Mariana Chisar – TVR – „Mantia Doamnei Crăciun”; „Diana Nicolaie & Ela Crăciun – „Embrace the Light”; „Gheorghe Lişiţă – „Speranţă”, Smiley & Hahaha Production – „Bradul care te îmbrăţişează”; Adela Pârvu Design şi Neon Lighting – „Cutia cu lumini”; Simona & Gabriel Gherasim – Gallantique Boutique – „Împreună umplem golul educaţiei”; Mihai Popescu & Twins Studio – „Mihai Popescu & Twins Studio”; Untold Creative Team – „Glimmers of Joy”; Oana Vlădilă & Oana Mirea – House of VLAdiLA – „Bradul Acasă”; „Damiana Păun” – „Vorbeşte lumea despre un brad de poveste!”; Iulia Totoianu & Libris – „Ieşit din tipare”; Andreea Mogoşanu, Moogu & Jovsky Studio – „Arctic Glow”; Endorphin Lab – Adonis Enache & Atelier Dual – „The Wishing Tree”; Omid Ghannadi & LE STORE – „Cheers”; Roxana Achim & Teilor – „Vise”; Summer Well Creative Lab & Kaustik – „Summer Well Creative Lab & Kaustik” şi Salvaţi Copiii cu sprijinul Ştefaniei Mircea „Magia Crăciunului: Jobenul Fermecat”.

La cele 23 de ediţii anterioare ale Festivalului Brazilor de Crăciun au fost strânse de 9.102.000 euro, de care au beneficiat 257.127 de copii.