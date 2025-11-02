Luca Vicol, copilul Laurei Vicol, a atras atenția în mediul online după un mesaj postat pe TikTok în care vorbește despre stilul său de viață și îi provoacă pe cei care îl critică. În clip, el spune că poartă „geci de 5.000 de euro” și le recomandă celor nemulțumiți să‑și trimită părinții la muncă.
Mesajul său a generat multe reacții, mulți considerându-l arogant și lipsit de respect față de oamenii care se confruntă cu dificultăți.
Contextul vine pe fondul unui dosar penal în care este vizată familia Vicol – Ciorbă, iar declarațiile lui Luca au reaprins discuțiile despre modul în care anumite persoane se raportează la realitățile din societate.
