Fiul Laurei Vicol, mesaj către români: port geci de 5.000 de euro, voi nu!

Luca Vicol a stârnit reacții după ce a postat pe TikTok un mesaj în care vorbește despre haine scumpe. Băiatul avocatei le reproșează celor care îl critică că nu‑și trimit părinții la muncă a creat un val de ură pe interent împotriva lui.

De Mădălina Hodea
Băiatul avocatei și fostei membre PSD Laura Vicol a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale după o serie de afirmații controversate pe TikTok. Într-un mesaj adresat celor care-l critică, Luca Vicol susține că se îmbracă cu „geci de 5.000 de euro” și îi îndeamnă pe critici să-și trimită părinții la muncă.

Luca Vicol, copilul Laurei Vicol, a atras atenția în mediul online după un mesaj postat pe TikTok în care vorbește despre stilul său de viață și îi provoacă pe cei care îl critică. În clip, el spune că poartă „geci de 5.000 de euro” și le recomandă celor nemulțumiți să‑și trimită părinții la muncă.

Mesajul său a generat multe reacții, mulți considerându-l arogant și lipsit de respect față de oamenii care se confruntă cu dificultăți.

Contextul vine pe fondul unui dosar penal în care este vizată familia Vicol – Ciorbă, iar declarațiile lui Luca au reaprins discuțiile despre modul în care anumite persoane se raportează la realitățile din societate.

5 comentarii

  1. gura care bate EDITAT. ia cu multa 🍕 „geaca” are mai multa valoare decat tine. de aceea te si lauzi cu ea 🤣🤣🤣

    Răspunde
