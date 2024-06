Florian Coldea, consilier al premierului albanez

Afirmații incendiare ale fostului prim-ministru albanez Sali Berisha aflat în prezent în arest la domiciliu. Acesta a dezvăluit un document care ar arăta că Florian Coldea, fost numărul 2 în SRI, a fost consilier pentru securitate al actualului prim-ministru albanez, Edi Rama, în anul 2023.

Coldea ar fi primit lunar suma de 7000 de euro. Conform lui Berisha Florian Coldea și persoane din anturajul său ar avea legături cu cartelul mexican de droguri Sinaloa, acuzatii ironizate de premierul albanez.

Documentul guvernului albanez prezentat public este datat de 9.11.2023.

Document !

The former head of the Secret Service of Romania, Florian Coldea, also bringing scary episodes related to Albania.

It turns he is an external advisor to Prime Minister Edi Rama, for security, but he is suspected of being connected to an international cocaine network. pic.twitter.com/Oea8GgcVY7

