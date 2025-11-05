Fluxuri de gaze orientate mai degrabă către Est

Astfel, potrivit datelor interactive Transgaz https://www.transgaz.ro/ro/line-pack-intraday , înregistrăm export direct către Moldova de 5,4 milioane de metri cubi și un tranzit de gaze către Ucraina de 1,1 milioane de metri cubi. În total, spre est circulă 6,5 milioane de metri cubi.

Către Ungaria, nu mai avem decât ieșiri de 5,9 milioane metri cubi, tot tranzit pe care Transgaz îl asigură pentru clienții unguri, care-și aduc marfa din Turcia, via Bulgaria și România.

Până în acest an, mai precis până în această vară, doar fluxul către Ungaria conta, gazoductul Arad-Szeged fiind constant plin la capacitate maximă(7,2 milioane mc). Odată cu debutul sezonului rece, vedem o schimbare. Dependența totală a Moldovei de noi se vede clar acum, pentru că tot necesarul de consum al vecinilor este asigurat de noi, atât prin exporturi directe cât și prin asigurarea de spațiu subteran de stocare, din care moldovenii extrag acum. În plus, și sistemul lor de transport este operat de Transgaz.

Elementul de noutate este tranzitul către Ucraina. Pe ruta Negru Vodă-Isaccea, către Ucraina, treceau doar arareori gaze. Nici acum nu vorbim de cantități mari, dar aceastea sunt constant. Este vorba de operaționalizarea coridorului Nord-Sud, pe care ucrainenii își aduc gaze – GNL(în principal american) descărcat de pe metaniere în terminalele de la Mediterana. Acesta este un proiect puternic susținut de SUA și UE, care urmărește să aducă o alternative ân regiune la gazul rusesc. Cu toate acestea, întrebuințarea acestei “ autostrăzi ” a gazului pentru Ucraina este limitată. GNL-ul este mai scump decât gazul rusesc, ruta este încă nesigură, în opinia marilor traderi internaționali care nu prea s-au înghesuit să rezerve capacitate pe acest Coridor. În continuare, majoritatea aprovizionării Ucrainei se face prin Polonia, după ce, la începutul acestui ani, țara vecină a renunțat de tot la aprovizionarea de la Gazprom.

România este parte din mai multe coridoare ale gazului, Nord-Sud, Transbalcanic și BRUA. Toate aceste coridoare includ și Bulgaria.