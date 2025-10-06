Foc de paie în cazul Sorin Oprescu (declarația fostului edil)

Foc de paie în cazul Sorin Oprescu. Retinut sambata la Salonic, fostul primar al capitalei poate spune că are noroc cu carul. Fostul edil a fost eliberat sub control judiciar luni, în urma deciziei Curții Supreme din Atena, au declarat surse judiciare pentru G4Media.

 

Audiat, luni, în Grecia, fostul primar a spus că nu vrea să fie extrădat în România și a invocat problemele sale de sănătate și condițiile care ar exista în închisorile de la noi.

Întrebat unde dorea să plece, având în vedere că fusese prins lângă aeroport, Oprescu a răspuns:
”Unde să plec din Grecia, că nu am plecat patru ani? Am fost să aştept un prieten”, a explicat  fostul primar al Capitalei pentru observatornews.ro.
El a afirmat că dosarul în care a fost judecat a fost pe bază politică.
”Nu cred, sunt convins”, a subliniat fostul efil.
  6. vrem o tara ca afara, dar noi cand venim la putere dam ordine la judecatori si ordonam sentine.nicusoreala dan =basescu.

  10. Pacat ca Justitia romana nu a reusit sa ofere noului presedinte al tarii un trofeu al muncii democratice!. Dupa atatea tumbe, hopa Mitica sau titirezi, ar fi vrut ei, ca si noi, golanii, sa primim un sut in freza. N-a fost sa fie…poate data viitoare …. cu Potra!!

  14. Face parte dintr-o loja masonica foarte influenta a carei membrii sunt si judecatori greci.
    Deci o alta placutza suedeza pt injustitia rumena speciala.

