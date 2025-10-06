Foc de paie în cazul Sorin Oprescu. Retinut sambata la Salonic, fostul primar al capitalei poate spune că are noroc cu carul. Fostul edil a fost eliberat sub control judiciar luni, în urma deciziei Curții Supreme din Atena, au declarat surse judiciare pentru G4Media.

Audiat, luni, în Grecia, fostul primar a spus că nu vrea să fie extrădat în România și a invocat problemele sale de sănătate și condițiile care ar exista în închisorile de la noi.

Întrebat unde dorea să plece, având în vedere că fusese prins lângă aeroport, Oprescu a răspuns:

”Unde să plec din Grecia, că nu am plecat patru ani? Am fost să aştept un prieten”, a explicat fostul primar al Capitalei pentru observatornews.ro.

El a afirmat că dosarul în care a fost judecat a fost pe bază politică.

”Nu cred, sunt convins”, a subliniat fostul efil.