Foc de paie în cazul Sorin Oprescu. Retinut sambata la Salonic, fostul primar al capitalei poate spune că are noroc cu carul. Fostul edil a fost eliberat sub control judiciar luni, în urma deciziei Curții Supreme din Atena, au declarat surse judiciare pentru G4Media.
Audiat, luni, în Grecia, fostul primar a spus că nu vrea să fie extrădat în România și a invocat problemele sale de sănătate și condițiile care ar exista în închisorile de la noi.
A fost odată ca niciodată…
BRAVO JUSTIȚIEI DIN GRECIA! ARE FORȚA LEGII !!!
vrem o tara ca afara, dar noi cand venim la putere dam ordine la judecatori si ordonam sentine.nicusoreala dan =basescu.
Antena 4 pune de la ea! Nu We comunicat nimic cu privire la prezentarea periodica la politie.
Pacat ca Justitia romana nu a reusit sa ofere noului presedinte al tarii un trofeu al muncii democratice!. Dupa atatea tumbe, hopa Mitica sau titirezi, ar fi vrut ei, ca si noi, golanii, sa primim un sut in freza. N-a fost sa fie…poate data viitoare …. cu Potra!!
Ce „noroc” .
Unii au „noroc” mereu.
Face parte dintr-o loja masonica foarte influenta a carei membrii sunt si judecatori greci.
Deci o alta placutza suedeza pt injustitia rumena speciala.