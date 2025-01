(Fotoreportaj) S-a dus în scaun cu rotile la protest

Mii de ceferiști, militari în rezervă, polițiști, mineri, silvicultori, siderurgiști, lucrători în învățământ, transportatori, angajați ai Metrorex și ai aeroportului Henry Coandă s-au unit vineri, de ziua Unirii Principatelor Române, într-un miting de protest în Piața Victoriei.

Protestatarii au cerut Guvernului eliminarea stării de austeritate a românilor, instituită prin Ordonanța Trenuleț, prin legislația salarizării, a indemnizațiilor, a pensiilor militare și civile.

Revolta lor este îndreptată împotriva guvernanților, parlamentarilor și magistraților care nu-și respectă fișa postului și refuză ,,să-și îndeplinească misiunea constituțională de a asigura un trai decent si dreptate tuturor cetățenilor României″.

S-a auzit în boxe imnul național, prilej de solemnitate și trăire patriotică printre cei prezenți. După momentele de horă și cântece patriotice, liderii sindicali au criticat Guvernul, miniștrii și activitatea sistemului politic din ultimii 35 de ani. Redăm mai jos câteva dintre revoltele exprimate de la tribuna manifestației:

,, De ce suntem aici, noi, organizatorii? Pentru că ne-am săturat să fim discriminați! Pentru că ne-am săturat să fim mințiți!

Îi salutăm pe cei din parcul Tineretului pentru că celebrează victoria de acum 165 de ani. Dar noi, cei de aici, trebuie să câștigăm bătălia!

Vă interzicem să mai înstrăinați ceva pentru că noi suntem proprietarii. Voi sunteți doar administratori. Și proști pe deasupra!

Pierdem haltă după haltă din această țară. Suntem membri ai UE. Vrem aceleași taxe și impozite ca în UE. Și același nivel de trai!

Afară, afară cu javrele din țară. (de mai multe ori)

Destul! S-a spus în America: destul! Spunem și în România: destul! Ajunge!

Suntem astăzi ținta unui atac fără precedent.

În 1990, Romania avea 6,5 milioane hectare de pădure, acum are doar 3 milioane. Restul sunt la privați.

Să le fie rușine! (de mai multe ori).

Noi, cobaii, ne-am saturat!

Am dat siderurgia, am dat mineritul… Ca să fim sclavi în propria țară. Am vândut combinatul siderurgic. 10 miliarde de dolari costa la vremea aceea. S-a vândut cu 50 de milioane.

Jos mafia!

Protestăm pentru părinții noștri care au pensiile înghețate, pentru copii noștri, care au alocațiile înghețate.

Ne aflăm astăzi aici pentru a protesta împotriva sărăciei.

Ordonanța trenuleț poate fi numită… ordonanța sărăciei.

Demisia lor, demisia Guvernului! Demisia, demisia, demisia!

Abrogarea imediată a ordonanței trenuleț sau plecarea Guvernului acasă.

Spitalele CFR… le cedează oricui vrea să le ia.

Ne-am săturat de interlopi pe post de politicieni.

Acest guvern nu va ști decât de bâtă.

Continuăm protestele.

Guvernul ne-a mințit în 2024 că are bani, iar acum ne spune că nu are bani. Nu putem admite aceasta minciună!

Suntem mulți și vom fi și mai mulți în curând.″

Sindicatele organizatoare (FSTFR, SCMD, ROMIL) au solicitat Prim-Ministrului României, Ministrului Finanțelor Publice, Ministrului Muncii, Ministrului Transporturilor, Ministrului Apărării și Ministrului de Interne să fie prezenți pe 24 ianuarie 2025 la sediul Guvernului României pentru o întâlnire cu delegațiile protestatarilor.

Președinții sindicatelor au cerut candidatului la președinție Călin Georgescu să nu dea curs afirmației sale publice de a se prinde în Hora Unirii alături de românii prezenți în piață ,,deoarece organizatorii acestui Miting de Protest nu doresc transformarea acestuia într-o acțiune politică sau aniversară″.

Cu puțin timp înainte ca manifestația să înceapă, doi bărbați, pensionari, așteptau la semafor și se pregăteau să intre în zona de protest:

– Astăzi suntem români.

– Întotdeauna am fost români!

Mai jos, imagini de la protest.

Ion-Oroles Manolache