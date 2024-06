FRF, tun financiar pe calificarea tricolorilor

Dincolo de planul sportiv și de imagine, care indiscutabil au crescut considerabil în urma câștigării grupei E de la turneul final al EURO 2024 și calificarea în optimi, echipa națională a umplut consistent conturile FRF. Cel puțin 12,25 milioane de euro.

O mare parte din bani va fi dirijată de conducerea fotbalului românesc înspre cluburi, în special către cele care încearcă să construiască viitorul acestui sport, dar și pentru grupările din eșaloanele inferioare. Această adevărată injecție de capital va permite FRF să ofere condiții și mai bune pentru pregătirea la toate capitolele ale tuturor loturilor naționale.

Până la această oră, după egalul cu Slovacia și calificarea în optimi, luând în calcul și calificarea la turneul final, în conturile FRF au intrat sau vor intra 12,25 milioane euro. Suma ar putea crește considerabil pe măsură ce echipa națională ar reuși să se califice succesiv în următoarele faze ale turneului final din Germania.

Plecăm de la suma cea mai mare, 9,25 de milioane euro pentru faptul că am intrat în cele 24 de reprezentative prezente la EURO 2024. La aceasta, adăugăm 1,5 milioane euro din victoria cu Ucraina plus egalul cu Slovacia din grupa de la turneul final, plus 1,5 milioane euro pentru intrarea în optimi de finală. Total = 12, 25 milioane euro.

Premiile oferite de UEFA la EURO 2024 sunt următoarele:

Premiu de participare la turneul final – 9.25 milioane de euro

Victorie în grupe – 1 milion de euro

Egal în grupe – 500.000 de euro

Calificare în optimile de finală – 1.5 milioane de euro

Calificare în sferturile de finală – 2.5 milioane de euro

Calificare în semifinale – 4 milioane de euro

Prezență în finală – 5 milioane de euro

Câștigarea trofeului – 8 milioane de euro