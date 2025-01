Gabi Ruse a urcat în turul 2 la Australian Open

După Jaqueline Cristian avem și a doua jucătoare care a făcut pasul în turul 2 al primului turneu de Grand Slam al anului, Australian Open.

Cristian a întors de la 0-1 confruntarea cu croata Petra Martic. Însă Gabriela Ruse nu avea cum să nu meargă mai departe, ea sau adversara ei, pentru că sorții au făcut ca în turul 1 al competiției de la Malbourne să o aibă în față pe compatrioata Irina Begu.

Inrina Begu pare a fi și ea de mai multă vreme spre apus de carieră, deși e mai tânără decât Sorana Cîrstea, care și-a anunțat retragerea la finalul acestui sezon. În meciul cu Gabriela Ruse a avut rare momente când a lăsat pentru puțin timp senzația că ar putea fi în meci. A cedat în două seturi, 6-4, 6-0, în al doilea set prăbușindu-se efectiv din toate punctele de vedere.

Pentru victoria obținută în fața compatrioatei sale Irina Begu în runda inaugurală și calificarea în turul secund, Gabriela Ruse a fost recompensată cu 200.000 de dolari australieni (125.653 USD).

Spre deosebire de Gabriela Ruse, învinsa Irina Begu va trebui să se mulțumească pentru prezența în primul tur la Merlbourne cu suma de 132.000 de dolari australieni (82.931 USD) și cu 10 puncte WTA.

”A fost foarte greu. Nu e ușor deloc să întâlnești o jucătoare din România. A fost dificil emoțional pentru amândouă cred. Am reușit să mă descurc puțin mai bine decât Irina. Am încercat să mă focusez pe jocul meu, să rămân agresivă și cam atât.

Am arătat un joc destul de solid în ultimele 6 luni de zile. Sănătatea și-a spus cuvântul pentru că am fost foarte bine și am reușit să țin un nivel. Sigur că prioritatea mea este să rămân în Top 100 WTA, să pot să fiu pe tabloul principal la Grand Slam-uri.

Este foarte dificil să joci calificări. Sunt 3 meciuri foarte grele, unde toate fetele își doresc să câștige. Ăsta este principalul obiectiv al meu. Nu i-am urmărit jocul (n.r. – lui Madison Keys). Am văzut că a câștigat un turneu acum o săptămână. Va fi un meci foarte greu. Echipa mea s-a uitat la meciuri și Călin, antrenorul meu, o cunoaște foarte bine.

Monica Niculescu a avut multe meciuri contra ei și cred că mă pot sfătui. Am încredere în sfaturile lor și sigur va fi un meci foarte dificil. Ea este favorită, eu nu am nimic de pierdut. Voi încerca să joc cât de bine pot și să mă bucur de tot ceea ce realizez în ultimul timp” – a declarat Gabriela Ruse pentru Eurosport.

În turul 2 Ruse va întâlni o jucătoare din top 20, pe americanca Madison Keys, locul 14 WTA, cap de serie nr.19 la Austrialian Open. Americanca a trecut în runda inaugurală de compatrioata sa Ann Li, poziția 84 în ierarhia mondială, scor 6-4, 7-5, într-o oră și opt minute.

Câștigătoare în acest an la Adelaide, Keys are în palmares 9 titluri WTA și o finală jucată la US Open în 2017. Cea mai bună performanță realizată la Australian Open este sfert de finală în 2015 și 2022. Este o confruntare în premieră între cele două jucătoare.