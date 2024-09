Un muzeu militar dedicat generalului aviator Andrei Popovici, cumnat al lui Henri Coandă şi unul dintre primii piloţi brevetaţi ai României şi comandant de şcoală militară de aviaţie la începuturile înfiinţării sale, a fost inaugurat, vineri, în Gara Coteşti.

Generalul Andrei Popovici, crescut la Focşani, şi-a legat numele fără voia sa de gara Coteşti, fiind născut chiar în staţia de cale ferată.

„Povestea este simplă. Doamna Popovici era însărcinată, a fost la o expoziţie la Bucureşti cu soţul şi, în drum spre Focşani unde locuiau, în Gara Coteşti i-a venit sorocul. Şi aici s-a născut viitorul general Andrei Popovici şi poate şi acest moment a creat destinul extraordinar al acestui om. Deşi a fost uitat după 1967 (anul în care acesta a murit – n.red.), noi am dorit să căutăm marile personalităţi ale aeronauticii, cel puţin cele din acest areal al Vrancei, iar acum şase ani, când se împlineau 135 de ani de la naşterea sa, am făcut prima manifestare dedicată acestuia, la Liceul Unirea din Focşani, unde a făcut primele trei clase gimnaziale. De atunci, am tot promovat amintirea marelui general (…), iar astăzi avem această realizare frumoasă. Cred că este primul muzeu militar înfiinţat într-o gară din România”, a declarat, în cadrul ceremoniei de inaugurare, comandorul aviator Jănel Tănase.

La ceremonialul militar şi religios care s-a desfăşurat pe peronul Gării Coteşti a participat un detaşament de excelenţă din Baza Aeriană de Instruire şi Formare a Personalului Aeronautic „Aurel Vlaicu” Boboc, sublocotenenţi piloţi promoţia 2024, personal din Baza 91 Logistică a Forţelor Aeriene „General Aviator Andrei Popovici”, precum şi reprezentanţi din cadrul instituţiilor publice civile şi militare.

Punctul central de atracţie a fost spectacolul aerian oferit de aeronavele din dotarea Şcolii Aripilor Româneşti de la Boboc, cu avioanele IAK 52 şi IAR 99.

Manifestarea s-a desfăşurat cu aprobarea şi participarea Forţelor Aeriene Române, Regionalei CFR Galaţi, precum şi cu sprijinul IAR Braşov, primăriei şi Consiliului Local Coteşti.

Generalul aviator Andrei Popovici s-a născut la Coteşti în anul 1883, iar de numele lui se leagă momente cheie ale istoriei aviaţiei române. A fost printre primii piloţi brevetaţi ai României, comandant de şcoală militară de aviaţie la începuturile înfiinţării sale, comandantul celui mai important grup aeronautic, Grupul 2 Aeronautic, în campania aeriană pentru salvarea României în vara de foc a anului 1917, comandantul primei instituţii de învăţământ aeronautic din România Mare, Grupul IV Aviaţie Instrucţie, dezvoltator de industrie aeronautică naţională, cu merite în înfiinţarea şi construirea de avioane la Fabrica ASTRA din Arad şi IAR Braşov, fondator al Aeroclubului Regal al României, director al companiei naţionale de transport aerian a României interbelice, Liniile Aeriene Române Exploatate de Stat – LARES.

Andrei Popovici a fost cumnatul lui Henri Coandă, fiind căsătorit cu sora acestuia.

Pentru meritele sale deosebite, a fost decorat de-a lungul timpului cu „Steaua României cu spade în gradul de Cavaler”, „Coroana României cu spade în gradul de Ofiţer”, „Legiunea de onoare în gradul de Cavaler”, „Sf. Ana cls. III-a cu spade şi fundă”, „Sf. Stanislas cls. II-a cu spade”, „Crucea Regina Maria cls. II-a”.

A încetat din viaţă la vârsta de 84 de ani, pe 13 august 1967, fiind înmormântat în Cimitirul Bellu.

