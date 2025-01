Gest incalificabil al Sabalenkăi după finala de la AO

Bielorusa Aryna Sabalenka era mare favorită în finala primului turneu de Grand Slam al anului, Australian Open, desfășurat la Melbourne.

Adversară i-a fost americanca Madison Keys, care deși a fost constant o jucătoare de top 10 sau, în cel mai rău caz de top 20, nu reușise nici o victorie la asemenea nivel.

Keys, care a trecut în turul 2 după un meci la mare luptă, de trei seturi de Gabriela Ruse, a făcut un meci absolut fantastic și a dat marea lovitură, reușind să o învingă pe Sabalenka. Se pare că decizia de a se căsători cu antrenorul ei s-a dovedit o idee excelentă din toate punctele de vedere.

Bielorusa nu a putut digera cum trebuie acest eșec, pe care l-a considerat a fi o umilință pentru ea. Mai întâi, a dat cu racheta de pământ de mai multe ori chiar pe teren, în fața publicului, fiind extrem de nervoasă.

Apoi, a vorbit extrem de tăios despre faptul că a pierdut finala, insistând pe ideea că la marile competiții nu se știe niciodată cine a fost învinsul, toată gloria revenind câștigătorului.

„Cred că atunci când ajungi în finală, fie câștigi titlul, fie ești dat uitării. Nimeni nu mai ține mine pierzătorul, nu-i așa? Nimeni nu așază numele învinsului alături de cel al învingătorului. În acest moment al carierei mele, mă interesează doar titlurile.

Desigur, pot fi oricând mândră de mine cu cele trei finale consecutive. E o nebunie. Sper ca la anul să revin într-o formă și mai bună și să cuceresc trofeul de campioană încă o dată”, a mai spus jucătoarea, care a câștigat Australian Open în 2021.

Din păcate, frustrarea Sabalenkăi nu s-a oprit aici și ea a apărut într-un clip video alături care a declanșat un val de critici extrem de dure pe rețelele de socializare. Alături de iubitul și de antrenorul ei a mimat cum ar face pipi pe trofeul acordat învinsului la Melbourne.

După finala de la Melbourne, pe rețelele de socializare a apărut un filmuleț, cu titlul „Let’s all pee on it” („Hai să ne p***m pe el”), în care sportiva în vârstă de 26 de ani, iubitul ei, Georgios Frangulis, și antrenorul ei de fitness, Jason Stacy, mimau că urinează pe trofeul așezat între ei, pe podea.