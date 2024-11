Ghinion, Marcele, cică te trădează declarațiile de avere

”Dovada că arogantul Ciolacu minte din zbor: nu și-ar fi putut plăti singur 5 bilete la jetul privat pentru că (oficial) nu are bani.

O scurtă analiză a declarațiilor de avere ale lui Marcel Ciolacu arată că el are venituri de aproximativ 34.000 de euro / an. O scurtă analiză a pieței de jeturi private arată că Ciolacu ar fi plătit salariul lui pe un an pe 5 bilete de jet privat, dacă le-ar fi cumpărat singur.