Gică Hagi la echipa națională, finul Adrian Mutu pe banca Farului!

Era Edi Iordănescu s-a încheiat după 910 zile, în care fiul Generalului a reușit să treacă de la agonie la extaz. Întâi a reușit rara contraperformanță de a retrograda România din divizia B a Ligii Națiunilor în condițiile în care eram principalii favoriți la promovarea în Divizia A. Apoi, surprinzător, Răzvan Burleanu a decis să continue și bine a făcut pentru că am câștigat neînvinși grupa de calificare la EURO iar la turneul final am ajuns până în optimi tot după ce am câștigat grupa.

Acum România are ca obiectiv major, dincolo de cel al revenirii în Divizia B a Ligii Națiunilor, întoarcerea în elita fotbalului mondial al turneul final al CM 2026, primul turneu cu 48 de echipe naționale, care se va juca în SUA, Canada și Mexic. Dar calificarea e mult mai greu de obținut, pentru că direct merge doar locul 1 iar al doilea dă baraj cu un alt loc 2.

Edi Iordănescu a motivat despărțirea de banca tehnică a echipei naționale prin atacurile suferite ani de zile inclusiv după ce România a ajuns în optimi la EURO dar alte voci susțin că s-a temut de dificultatea obiectivului de calificare la CM. Cert este că marți urmează să aibă loc o ședință a Comitetului Executiv al FRF, pentru a se stabili care sunt candidații la acest post.

Toate informațiile existente merg spre ideea că primul căruia i se va propune rolul de selecționer va fi Gică Hagi, mizându-se pe faptul că relația sa cu Răzvan Burleanu s-a normalizat și că Regele și-ar dori revanșa după ce în 2002 a ratat dramatic, la baraj, în fața Sloveniei, prezența la turneul final al CM din Japonia și Coreea de Sud.

Chestionat pe această temă la finalul partidei Oțelul – Farul Hagi a dat clar de înțeles că este interesat de ofertă, declarând că vom vedea mai devreme sau mai târziu ce va fi. Dacă el va fi noul selecționer se va crea un conflict de interese, pentru că el este antrenorul Farului și trebuie să renunțe la această funcție.

Se pare că Gică a pregătit terenul, pentru că ar fi obținut acordul finului Adrian Mutu de a veni în locul lui la Farul. Dacă nu varianta de rezervă ar fi Mirel Rădoi. Dar, atenție, dacă FRF nu va găsi numitorul comun să bată palma cu Hagi atunci chiar cei doi propuși la echipa dobrogeană ar fi celalte variante pentru postul de selecționer. Oricum trebuie luată rapid o decizie, pentru că pe 6 septembrie avem deja meci cu Kosovo în grupa din divizia C a Ligii Națiunilor.