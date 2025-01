Gigi Becali a pus la zid antrenorii FCSB după eșecul cu Manchester United

FCSB nu a reușit la ultimul meci din faza noului format al Europa League să păstreze locul 8 pe care se afla înaintea acestui meci. Bucureștenii au cedat în a doua repriză cu 2-0 în fața lui Manchester United și au terminat astfel pe locul 11, ca urmare a golaverajului mai slab față de Glasgow Rangers, Bodo Glimt și Anderlecht, toate având câte 14 puncte.

Prima parte a meciului urmărit de peste 51.000 de spectatori pe Arena Națională (dintr care peste 3000 de englezi) a fost mai lentă, ceea ce a permis oamenilor lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii să păstreze tabela intactă, ambele echipe având doar câte o mare ocazie (Mihai Popescu, respectiv Mainoo).

Situația s-a schimbat radical în ultimele 45 de minute, din momentul introducerii la pauză la oaspeți a săgeților Garnacho și Diallo, care au cravașat apărarea FCSB până a cedat la reluarea din apropierea porții a lui Dalot. Din acel moment, exceptând neșansa lui Bîrligea și norocul oaspeților la senzaționalul șut al lui Bîrligea sub bară, mingea revenind în teren pe linia porții, diavolii au semănat panică la fiecare raid și au fost, dincolo de golul doi, autor Mainoo, cel puțin alte trei mari ocazii de gol nefructificate.

Fostul patron al FCSB, Gigi Becali, care a trecut toate acțiunile pe numele fiicei sale mai mari, Teodora, a fost mulțumit de implicarea jucătorilor dar i-a mitraliat pe cei doi tehnicieni pentru sistem cu cinci fundași utilizat. I-a făcut praf pe Charalambous și Pintilii la GSP Live:

„Emoții nu am avut. Am avut un gând: chiar dacă ne bat, ne bate Manchester United, până la urmă. Eram deja calificați în play-off. Nicio problemă, mai jucăm două meciuri în plus. Mai mulți bani. Categoric, a fost valoarea mai mare, însă am tras niște concluzii importante. Am văzut ce înseamnă fotbalul. Niciodată în viața asta nu voi mai juca cu echipe mari să mă apăr.

E adevărat, te duce și jocul acolo. Dacă vrei să ții minte, ai nevoie de doi sau trei jucători de calitate. Tactica asta cu 5 pe fund… opt jucători de la noi nu participau pe faza ofensivă!

Nu poți să dai gol cu Manchester așa. Fotbalul este ca să îl joci, e adevărat că am avut și bara aia… Trebuie să ții mingea la tine. Asta nu a fost ideea mea, habar-n-am de tactica asta. Ei au spus așa, ei se pricep la fotbal, dar, de acum, nu va mai fi așa vreodată. Nu mai jucăm să ne apărăm toți!”