Gigi Becali, extaziat după ce FCSB a trecut pe primul loc

În etapa a 19-a din SuperLiga, FCSB a depășit pe teren propriu cu 2-1 pe FC Botoșani. Nimic deosebit până aici, mai ales că acesta a fost cu o singură excepție, obținut în fața unei echipe care mereu s-a înclinat la București sau acasă. Dar în urma acestui succes, cel puțin până luni seară, când se joacă derbyul Clujului, FCSB a ajuns pe primul loc.

O poziție care nu avea cum să nu îl facă fericit pe patronul Gigi Becali. Din punctul său de vedere echipa sa este clar cea mai bună din SuperLigă la toate capitolele importante, având și cel mai bun atacant, pe Daniel Bîrligea, care marchează la foc automat în toate competițiile.

Respectând litera adevărului trebuie spus că performanțele bucureștenilor chiar sunt deosebite ca urmare a faptului că aproape în permanență infirmieria a fost plină, așa cum este și acum. Prin urmare FCSB a trebuit să își facă formula de start din rândul jucătorilor valizi, nu pe criteriu de valoare și așa, încet-încet, rezervele au început să capete valoare de titulari. Becali s-a dezlănțuit euforic la Prima Sport.

„Mă așteptam chiar la mai mult! Echipa joacă un fotbal extraordinar. Mingea e numai la noi! Posesie, ocazii… bine, golul de l-am luat a fost o neglijență a ăstuia, Radunovic. Dar echipa joacă foarte rapid.

Și avem mulți absenți, jucători accidentați. Astăzi și fără Șut… nu are probleme, dar a zis că ar vrea să-l odihnim. Uite, a jucat Chiricheș. M-a întrebat MM: «Ce facem, că ar avea niște probleme Șut… să joace Chiricheș?» Am zis: «Păi Chiricheș e mai bun decât Șut la mijloc». Și așa a fost! Pe linie ofensivă, e puțin mai bun, dar Șut e mai recuperator.

Am spus asta ca să arăt că sunt încântat de Chiricheș. Îi expiră contractul. Să vedem, dacă e sănătos îl putem prelungi, dar dacă se mai accidentează, îl încheiem. Mai are contract până în vară. Să vedem dacă vom prelungi, nu știu. Depinde și de calificările pentru Europa, și dacă luăm campionatul. Așa n-ar mai conta dacă faci o cheltuială în plus. Uite, ai nevoie de el într-un meci ca ăsta și îl bagi.

„Eu cred că e diferență mare, da. La mai multe capitole se face diferența: apărare, mijloc, atac. N-are nicio echipă apărare, mijloc și atac cum avem noi! Apoi constanța, relații de joc. Și individual avem cei mai valoroși jucători. La toate capitolele suntem peste! Și rezistența fizică și talia. La talie, poate doar CFR-ul să se apropie de noi.

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO , pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.