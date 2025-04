Gigi Becali: suntem deja puțin campioni

S -a spart ghinionul FCSB în meciurile directe cu Rapid, fapt care i-a produs multă satisfacție lui Gigi Becali. Acesta crede că arbitrul a procedat corect nedând penalty la Târnovanu și susține că norvegianul Christense a intrat în portar. In aceste condiții, cosideră că titlul este ca și câștigat, la avansul de 6 puncte peste Craiova, 7 față de U Cluj și 8 față de CFR (dar cu meci în minus).

Becali nu a fost mulțumit de loc de modul în care a jucat echipa lui după pauză, dar admite faptul că el însuși a cerut ca să să evite riscurile de a mai pleca în atac, așa cum s-a întâmplat în prima repriză, pentru a se evita comiterea unor greșeli care să readucă Rapidul în meci. E de acord, de asemenea, că, în ultimele 45 de minute, FCSB a fost de nerecunoscut.

Nu a ratat nici ocazia de a-l înțepa pe antrenorul Marius Șumudică, acesta declarând mai de mult că este cel mai bun din SuperLigă și e convins că de acum va fi foarte greu oricui să mai spere la titlu, pentru că încă o victorie cu Dinamo, care are mulți jucători indisponibili, ar fi cam gata și s-ar da drumul la șampanie. El a vorbit pe larg la Prima Sport după acest meci.

„Dacă l-am bătut pe antrenorul numărul 1 al României, înseamnă că eu sunt un antrenor super, ce să spun… Noi suntem deja puțin campioni, nu mai e mult, 90%, doar dacă nu vrea Dumnezeu. Dar am văzut că El nu este împotriva noastră. Indiferent de rezultatul de mâine, ar fi bine un egal, dar nu mai au ce să ne facă. Avem 6 puncte, ele joacă între ele, e greu să câștigi și cu Rapid.

Jucăm cu Dinamo, care și-a mai revenit, dar nu are 4 jucători. Din moment ce ai 2-0 la pauză, ce să mai vrei? Le-am spus și eu la pauză: nu mai vreau al treilea gol, vreau să câștigăm meciul, ca atare să ne apărăm, pentru ce aveam nevoie.

E vorba de spectacol? Nu, facem spectacol la mijlocul sezonului. I-am zis lui Mache să le transmită jucătorilor și lui Pintilii că nu mai vreau al treilea gol, să nu fim idioți. Tănase a făcut greșeala aia și am luat gol.

Nu mă mai interesează calculele, pentru că nu avem treabă cu Rapid. Nu am nicio rivalitate, ce e aia. Rivalitate ai cu unul care te urmărește. Am cu Rotaru, cu Nelu Varga. Șucu cu ce mă urmărește? Cum să am rivalitate? Ei sunt pe locul 6, nu am rivalitate. E prea băiat bun, sunt prieten, iar la fotbal e diferența prea mare, aș fi hoț să fac așa ceva, prea mare diferența de valoare între echipe. Eu am Mercedes și tu ai Dacie și vrei să facem concurs, nu ai cum?!

Eu nu fac concurență pe bani la fotbal, că nu sunt idiot. Investește, eu mă refer că la fotbal e pe teren concurență, pe trofee, pe cine dă mai mulți bani.