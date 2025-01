Grațiere controversată. Ce justiție e aceasta?

Președintele SUA, Donald Trump, l-a grațiat pe creatorul site-ului ilegal ‘Silk Road’, care a servit drept platformă online pentru vânzarea de droguri în valoare de milioane de dolari în întreaga lume, relatează AFP.

Ross Ulbricht a fost condamnat în 2015 la închisoare pe viață pentru trafic de droguri și operațiuni comerciale ilegale.

Site-ul său, creat în ianuarie 2011, a fost folosit pentru a vinde numeroase bunuri ilegale pe ‘darkweb’, inclusiv droguri în valoare de 200 de milioane de dolari, înainte de a fi închis de Biroul Federal de Investigații (FBI) în octombrie 2013.

Bărbatul de 40 de ani a fost acuzat și că a ordonat cinci crime.

‘Tocmai am sunat-o pe mama lui Ross William Ulbricht pentru a-i spune că în cinstea ei și a mișcării libertariene, care m-a susținut cu atâta ardoare, sunt încântat să semnez o grațiere completă și necondiționată pentru fiul ei’, a scris noul președinte al SUA pe rețeaua sa Truth Social.

Trump a promis că îl va elibera pe Ross Ulbricht în timpul unui discurs rostit în mai la convenția Partidului Libertarian, o mișcare marginală care pledează pentru libertățile individuale și un rol minim al guvernului.

Cazul lui Ulbricht a devenit celebru în cercurile libertariene, care au denunțat condamnarea sa ca un atac la principiile pieței libere.

Grațierea survine în condițiile în care legea și ordinea au reprezentat un pilon al campaniei electorale a lui Donald Trump, care a acuzat în mod constant democrații că sunt indulgenți în ceea ce privește criminalitatea și delincvența, notează AFP

BREAKING: Here’s the first image of Ross Ulbricht leaving prison as a free man 🧡 pic.twitter.com/j2vYeypmDs

— Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) January 22, 2025