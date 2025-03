Schimbări în activitatea unor instanțe din țară

Activitatea instanțelor din Vrancea s-ar putea normaliza în următorul an, durata proceselor putând fi redusă semnificativ, în special la Judecătoria Focșani, unde încărcătura de dosare este mai ridicată, ca urmare a ocupării schemei de personal, dar și a eforturilor depuse de judecători pentru soluționarea dosarelor, potrivit președintelui Tribunalului Vrancea, judecătorul Dinu Jelea.

‘Ca volum de activitate, am ajuns la Tribunalul Vrancea la circa 7.500 de dosare în 2024, ceea ce reprezintă o creștere față de anul anterior. Dacă la Tribunal numărul de dosare este rezonabil, la Judecătoria Focșani numărul este semnificativ mai mare. Chiar și așa, eforturile colegilor nou veniți au fost remarcabile. Judecătoria Focșani a avut un indicator de operativitate spre 115%, ceea ce este enorm. Asta înseamnă că au scos practic cam toate dosarele nou intrate, dar și din stocul din urmă. Estimez că într-un an, un an și jumătate, dacă nu vor mai fi plecări spectaculoase și se va menține acest trend, activitatea se va normaliza, cu impact direct asupra termenelor acordate. În momentul în care vor avea mai puține dosare și o schemă constantă, primul termen nu va mai fi de patru-cinci luni, ci mai scurt și, de asemenea, termenele între dosare nu vor mai fi atât de lungi cum, din păcate, au fost în ultimii ani la Focșani. Eu zic că efectele benefice pentru destinatarul actului de justiție la Judecătoria Focșani le vom vedea cam într-un an. La Tribunal suntem în termene foarte rapide de soluționare a pricinilor’, a declarat Dinu Jelea.

Astfel, comparativ cu anii anteriori, numărul posturilor vacante în rândul judecătorilor s-a redus semnificativ, ceea ce contribuie la creșterea eficienței actului de justiție. La Tribunalul Vrancea, schema este aproape completă, în timp ce la Judecătoria Focșani deficitul este de cinci posturi vacante dintr-un total de 29.

‘Suntem cu schemele de personal aproape pline, atât la judecători, cât și la personalul auxiliar și conex. La acest moment, există un singur loc de judecător liber, în urma unei pensionări, post care este cumva ocupat, pentru că avem un judecător delegat de la Judecătoria Focșani și un alt post de judecător ocupat de o colegă care este detașată în acest moment la Inspecția Judiciară. La Judecătoria Focșani, deficitul real este de doi judecători, plus un al treilea proaspăt promovat la Tribunal, dintr-o schemă de 29 de judecători. La aceștia se mai adaugă trei, plus alte două, în curând, colege care sunt sau vor fi în concediu de creștere a copilului. Oricum, dintr-o schemă de 29 de judecători, faptul că astăzi vorbim de cinci locuri libere, față de 15 locuri libere în urmă cu trei – patru ani, acum este infinit mai bine’, a fost de părere președintele Tribunalului Vrancea.

Iar odată cu completarea schemei de personal a crescut calitatea actului de justiție, indicele de desființare a hotărârilor pronunțate fiind de circa 5% la Tribunalul Vrancea și de numai 1%, la Judecătoria Focșani.

‘La Tribunalul Vrancea, mai puțin de 22% din hotărâri date de instanțe sunt atacate, iar la judecătorii lucrurile stau și mai bine. Din aceste hotărâri care sunt atacate la instanțele superioare, indicele de desființare este de 5,4%, ceea ce înseamnă că din 100 de hotărâri, cinci – șase sunt desființate, anulate, schimbate, modificate, după caz. În aceste procente este inclusă orice modificare, oricât de minoră, a hotărârilor pronunțate în primă instanță. Sigur că se poate mai bine, și un exemplu în acest sens ne dau colegii de la Judecătoria Focșani, unde indicele este de 1%, indice spre care tindem și noi. Pentru că, dincolo de numere, o hotărâre desființată nu este un motiv de bucurie pentru nimeni’, a susținut Dinu Jelea.