Greii PNL cer guvern PSD-AUR după ce Simion și Grindeanu și-au dat mâna ca să-l doboare pe Bolojan

Ciprian Ciucu, primarul PNL al Capitalei, a scris pe Facebook că PSD și AUR trebuie să-și asume un executiv dacă trec moțiunea de cenzură împotriva premierului Bolojan.

„Cum vi se pare decizia majorității parlamentare PSD și AUR de a demite guvernul?

<< Ei au susținut că până la acest moment nu s-a discutat „absolut nimic” despre o viitoare guvernare împreună… >> (g4media).

Mie mi se pare culmea iresponsabilității.

Cine face o majoritate pentru a dărâma un guvern are responsabilitatea să formeze un alt guvern în locul lui.

PNL nu va mai face altă coaliție cu PSD.

P.S. Mi se pare o sfidare din partea PSD să iasă cu acest anunț în timpul consultarilor dintre Președinte și liderii partidelor”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Motreanu, ca primarul Capitalei: PSD și AUR să-și asume guvernarea

Dan Motreanu, un alt membru important din rândurile liberalilor, a postat de asemenea o reacție la cald după anunțul făcut la comun de primele două partide din parlament. Acesta îl acuză pe Grindeanu că și-a mințit electoratul.

„PSD și-a oficializat colaborarea cu AUR, anunțând depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu a susținut în repetate rânduri că nu va colabora cu AUR. Alianța de astăzi confirmă minciuna permanentă a lui Grindeanu.

În același timp, Ilie Bolojan a respectat programul de guvernare care a fost votat inclusiv de PSD în Parlament.”

Dan Motreanu a urmat o linie similară de discurs cu Ciucu. Și europarlamentarul consideră că dacă moțiunea e vreun succes, AUR și PSD trebuie să guverneze împreună.

„PNL a transmis fără echivoc că nu va mai forma o coaliție cu PSD în cazul în care acest partid votează o moțiune de cenzură împotriva Guvernului.

Dacă alianța PSD-AUR are suficiente voturi pentru a da jos Guvernul, atunci este firesc să își asume și responsabilitatea guvernării.”

PSD și AUR au anunțat luni dimineață că au început o colaborare pentru depunerea unei moțiuni de cenzură comune împotriva Guvernului Bolojan. Marian Neacșu, fost vicepremier PSD, și Petrișor Peiu, numărul doi din AUR, au susținut o conferință de presă în care au precizat că ambii se vor ocupa de partea tehnică a moțiunii. Totodată, social-democrații se vor reunii într-o ședință la ora 14.00 pentru a stabili detaliile moțiunii.

Ulterior, George Simion a susținut o conferință de presă în care i-a răspuns lui Ciucu.

Întrebat dacă cei care dau jos un guvern sunt gata să-și asume responsabilitatea de a numi un executiv nou, Simion a spus că AUR e gata să intre la conducere, cu condiția ca Nicușor Dan să fie și el deschis.

„Ne asumăm, cu condiția ca și de la Palatul Cotroceni să fie înțelegere și să renunțe ND la retorica lui. Asta e dorința oricărui partid democratic: să guverneze.”