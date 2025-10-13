Grindeanu. Am renunţat la ideea de partid progresist…

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunţă că formaţiunea a decis să renunţe la ideea de partid progresist, deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nici o legătură cu ceea ce reprezintă astăzi.

El arată că PSD reafirmă că este un partid modern de centru-stânga, naţional şi echilibrat, care promovează echitatea socială, solidaritatea şi respectul pentru valorile democratice, religioase, tradiţionale şi culturale ale poporului român.

Noua formulare a Statutului reflectă, fără nici o urmă de ambiguitate, ceea ce PSD este şi a fost întotdeauna: un partid al României, nu al experimentelor ideologice; un partid al valorilor şi al responsabilităţii sociale, nu al etichetelor progresiste importate, mai spune Grindeanu.

El anunţă că va candida la funcţia de preşedinte al partidului pe o platformă ce mizează pe unitatea membrilor PSD.

”Astăzi, în cadrul reuniunii Consiliului Politic Naţional al PSD, am propus o modificare esenţială a Statutului Partidului Social Democrat, care clarifică identitatea şi direcţia noastră doctrinară. Am renunţat la ideea de partid progresist, deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nici o legătură cu ceea ce reprezintă astăzi”, scrie preşedintele PSD pe Facebook.

”Noua formulare a Statutului reflectă, fără nici o urmă de ambiguitate, ceea ce PSD este şi a fost întotdeauna: un partid al României, nu al experimentelor ideologice; un partid al valorilor şi al responsabilităţii sociale, nu al etichetelor progresiste importate; un partid pro-european şi angajat ferm în cooperarea euro-atlantică, dar cu rădăcini solide în identitatea naţională”, subliniază liderul interimar al formaţunii.

Textul propus spre adoptate al Articolului 8 din Statut este: ”Partidul Social Democrat este un partid modern de centru-stânga, promotor al echităţii sociale şi al solidarităţii, ataşat valorilor democratice, naţionale, religioase, tradiţionale şi culturale ale poporului român, cu o orientare pro-europeană şi un angajament ferm faţă de cooperarea euro-atlantică. Este membru al Partidului Socialiştilor Europeni şi al Internaţionalei Socialiste, continuând tradiţia social-democraţiei româneşti.”, mai arată Grindeanu.

”PSD este şi rămâne partidul celor care cred în muncă, în familie, în credinţă, în solidaritate şi în România”, spune Grindeanu.

Congresul PSD, pe 7 noiembrie

”Voi candida la funcţia de preşedinte al partidului pe o platformă ce mizează pe unitatea membrilor PSD. Îmi doresc ca românii care ne-au votat să vadă că PSD este un partid modern, dar ancorat în valorile naţionale”, conchide Grindeanu.