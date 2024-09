S-a anunțat când se poate circula pe A7

Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, la Focşani, că la începutul lunii decembrie se va circula pe Autostrada A7 pe toate cele patru loturi dintre Buzău şi Focşani, la acest moment lucrările pe acest tronson fiind realizate în proporţie de peste 90%.

„Aceste patru loturi, per total, între Buzău şi Focşani, sunt la peste 90%. Discuţiile pe care le-am avut cu constructorul, împreună primul ministru, şi mai devreme, ne duc la următorul calendar pe aceste patru loturi: între Buzău şi Focşani, la finalul lunii octombrie, deci peste o lună şi un pic, în jurul lui 1 noiembrie, putem da în circulaţie lotul I, fără podul de la Buzău, lotul II şi lotul IV. Lotul III cam într-o lună după, deci cam în jurul datei de 1 decembrie, iar podul, care oricum ar face legătura spre acel lot care este încă în lucru, de abia a fost dat către constructor, pe finalul anului. Cert este că între Buzău şi Focşani, cam la începutul lunii decembrie se va circula pe toate cele patru loturi”, a afirmat Sorin Grindeanu.

El a precizat că până la finele anului se va putea circula şi pe alte două loturi ale Autostrăzii A7, între Ploieşti şi Buzău, iar la sfârşitul anului viitor, pe toată autostrada, de la Bucureşti la Paşcani.

„Celelalte două loturi care au termen de finalizare anul acesta, între Ploieşti şi Buzău, sunt tot în jur de 90%, ceea ce ne duce ca şi calendar în aceeaşi perioadă ca acestea patru (loturile dintre Focşani şi Buzău – n.red.). De aici în sus, spre Paşcani, suntem la peste 50% între Focşani şi Bacău şi în jur de 40% între Bacău şi Paşcani, astfel încât sfârşitul anului viitor să se poată circula de la Bucureşti la Paşcani pe autostradă. Nu am niciun fel de emoţii că acest lucru se va întâmpla şi constructorul îşi va face treaba aşa cum şi-a făcut-o şi până acum”, a spus Grindeanu.

Întrebat de ce lucrările întârzie la lotul III pe tronsonul între Ploieşti şi Buzău, ministrul Transporturilor a răspuns că întârzierile au fost cauzate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, care, după un an, a dat aceeaşi soluţie ca şi cea propusă de CNAIR.

„Lotul III este spre 20%, dar nici nu putea să fie altcumva. Pentru că, aşa cum bine ştiţi, noi am dat câştigătorul în urmă cu doi ani, când s-au dat şi toate celelalte loturi. 13 loturi sunt de la Ploieşti până la Paşcani, 12 loturi au fost adjudecate, al 13-lea, un an de zile cei de la CNSC nu au validat soluţia dată de către CNAIR şi după un an au dat aceeaşi soluţie pe care o dădusem noi în 2022. Deci s-a pierdut efectiv un an din cauza acelor domni şi doamne de la CNSC (…). Dacă nu ar fi făcut aceste flick flackuri, acum ar fi fost drum continuu de aici, de la Focşani la Ploieşti, până la sfârşitul anului”, a susţinjut Sorin Grindeanu.

Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a efectuat joi, împreună cu premierul Marcel Ciolacu, o vizită de lucru pe Autostrada A7, tronsonul Buzău – Focşani, pentru a verifica stadiul lucrărilor.