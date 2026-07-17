Grindeanu, despre un guvern PSD cu AUR: „Nu exclud… Am respect pentru votanţi”

Întrebat dacă exclude un guvern cu AUR, Sorin Grindeanu a dat un răspuns pe contrasens cu ce a susținut până acum PSD. Social-demcorații, deși au făcut alianță la moțiunea de cenzură cu AUR și alte alianțe punctuale în Parlament pentru diferite legi, au exclus până acum să guverneze oficial cu AUR. În ciuda afirmațiilor din spațiul public, e la fel de adevărat că Guvernul Veștea, susținut și de PSD, a negociat la scenă deschisă voturi de la AUR.

Redactia Cotidianul - redactor
Grindeanu, despre un guvern PSD cu AUR: „Nu exclud… Am respect pentru votanţi”

Colaj Cotidianul; Sursa FOTO: Inquam Photos / George Calin; poze Sorin Grindeanu și George Simion: Facebook

Întrebat dacă exclude un guvern cu AUR, Sorin Grindeanu a dat un răspuns pe contrasens cu ce a susținut până acum PSD. Social-demcorații, deși au făcut alianță la moțiunea de cenzură cu AUR și alte alianțe punctuale în Parlament pentru diferite legi, au exclus până acum să guverneze oficial cu AUR. În ciuda afirmațiilor din spațiul public, e la fel de adevărat că Guvernul Veștea, susținut și de PSD, a negociat la scenă deschisă voturi de la AUR.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a făcut o declarație surprinzătoare despre un guvern PSD cu AUR.  Grindeanu nu a exclus o astfel de variantă. El a spus că, atâta timp cât românii votează un partid, trebuie respectaţi în decizia lor.

„Aşa că eu nu exclud… din contră, am respect pentru votanţi şi pentru români. Dacă am ceva, e ceva legat de credibilitatea unor lideri”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a fost întrebat joi, la Antena 3, dacă spune în continuare un „Nu” vehement unui guvern PSD-AUR.

„AUR este undeva între 35 şi 40%”, spune Grindeanu despre un Guvern PSD-AUR

„Eu cred că nu poate să conteste nimeni în acest moment că AUR este undeva, să spunem, între 35 şi 40. Asta e radiografia astăzi, că peste o săptămână e altceva, că peste… Radiografia astăzi este aceasta în care pe primul loc este AUR-ul, e un lucru pe care nu cred că îl contestă nici măcar aceşti hashtagi”, a spus Grindeanu despre AUR, potrivit news.ro.

Cum se poziționează Grindeanu față de AUR. Respect pentru votanţi, rezerve faţă de lideri

„Eu spun aşa: atâta timp cât românii votează un partid, eu cred că românii trebuie să fie respectaţi în decizia lor. Aşa că eu nu exclud… din contră, am respect pentru votanţi şi pentru români”, a explicat liderul PSD.

El a precizat însă unde sunt rezervele sale. „Dacă am ceva, e ceva legat de credibilitatea unor lideri şi în al doilea rând de nişte lucruri care ţin de sancţiuni la adresa Rusiei sau chestiunea legată de Ucraina pe care în acest moment, din perspectiva mea AUR-ul nu le-a clarificat, ba chiar din contră”, a răspuns Sorin Grindeanu.

Grindeanu despre anumite poziţii ale AUR care „intră în coliziune” cu UE și NATO

Grindeanu a subliniat că acestea sunt chestiuni „mari” pe care AUR le susţine. Aceste poziţii intră în contradicţie cu linia PSD, dar şi cu cea a Uniunii Europene, a NATO şi a partenerului strategic SUA.

„Şi atunci, aici sunt lucruri care intră în coliziune cu noi”, a adăugat liderul PSD.

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Sorin Grindeanu l-a criticat pe George Simion și în alte mesaje, dar a spus că respectă electoratul AUR.

Grindeanu a spus, la RTV, că nu are încredere în George Simion pe care îl acuză că „îl ține în brațe” pe Ilie Bolojan.

„Dați-mi voie să n-am încredere deloc în ceea ce spune Simion. Dar deloc. Eu n-am nimic cu AUR, n-am nimic cu votanții, n-am nimic cu partidul. Eu nu cred ceea ce spune Simion. (…) N-am încredere, e dreptul meu să n-am încredere. Probabil că nici domnia sa n-are în mine.”

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5 comentarii

  1. Ca haitele de caini ,psd ataca innebunit cand vad o bicicleta in mers, a vazut toata lumea, dar eu am auzit ca „haitele de boti” sar la cei care au ceas de sute de mii de euro. Daca mai si miros a cutii de la pantofi burdusite cu bancnote, ai pus-o ! Te sfasie, efectiv… Si la portbagajele care miros a bani se arunca, sinucigas !!!

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  2. E tîrziu Grindeanule ! Vedetismul tău și al lui Simion o să vă coste eliminarea din Parlament .

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  4. Grindeanule ,fa-ti majoritate in Parlament ,ce mai adstept?
    Oricum Trump va declarat ‘ neocomunisti’ pe voi,social-democrati ce rost mai are sa te dai democrat?!

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