Guvernul Bolojan a stabilit restanțele către stat care te duc pe „lista rușinii”

O dată achitată restanța, organul competent are 15 zile pentru a rectifica lista debitorilor. Lista se publică trimestrial.

De Rami Cristescu - REDACTOR
Alexandru Nazare și Ilie Bolojan în conferință de presă FOTO Guvernul României

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului Bolojan, Ioana Dogioiu, a anunțat valoarea minimă de restanțe către stat care duce persoane pe „lista rușinii”. Pentru persoanele fizice, suma minimă pentru a apărea pe lista debitorilor va fi de 1.200 de lei. În cazul persoanelor juridice, datoria minimă este de 5.000 de lei.

Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului Bolojan, a anunțat că sumele minime au fost adoptate prin hotărâre de guvern. Numele celor ce depășesc sumele stabilite va fi publicat de organele fiscale locale publică lista debitorilor, conform News.ro.

„Astfel, valoarea minimă a obligaţiilor fiscale restante pentru publicare se stabileşte la nivelul de 1.200 de lei în cazul persoanelor fizice şi de 5000 de lei, în cazul debitorilor persoane juridice. Mă veţi întreba probabil de ce 1.200 de lei?

Probabil a fost luată valoarea standard pentru o suprafaţă utilă de 50 de metri pătraţi, o valoare impozabilă de 2.677 de lei pe metrul pătrat, un apartament dintr-o zonă mai mărginaşă a capitalei şi un autoturism cu o capacitate cilindrică de 1.600 de cm cubi”, a mai spus Dogioiu.

În faza de proiect, HG adoptată acum de către Guvern prevedea la persoane fizice un prag de 3.000 de lei pentru includerea pe listă, dar care acum a fost redus la 1.200 de lei, conform Profit.

Înainte de publicare, debitorii vor fi notificați. O dată achitată restanța, organul competent are 15 zile pentru a rectifica lista debitorilor. Lista se publică trimestrial.

  1. Obrăznicie ca la Guvernul nostru drag , nu mai se găsește nicăieri . Bolojan e ca milițianul acela care s-a amendat singur . În cazul acesta , e și (editat) . Le-a rezolvat pe toate . Asta mai era de făcut . Dar , cu un Grindean în coaste care te gîdilă grațios , nu ai cum să nu te tăvălești de rîs . Circ pe toată linia .

  2. Pt ca i-au votat. Le-au luat toți banii cetățenilor prin inflație, scumpiri, taxe marite, joburi pierdute, acuma trebuie făcuți și de ras, ca nu au bani :)))!

