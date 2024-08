Hagi s-a decis 

Gică Hagi, omul cheie în tot ceea ce înseamnă clubul fanion al județului Constanța (Farul), s-a săturat efectiv ca să poarte permanent pe umeri povara finanțelor grupării de la malul mării.

Faptul că la Constanța va fi gata în câțiva ani un stadion modern, după toate normele europene, este o mare bilă albă pentru care Regele a militat de multă vreme.

Însă doar simpla ridicare a unei arene după ultimul standard nu rezolvă și serioasele probleme financiare cu care se confruntă Farul. Gică Hagi și-a dorit ca la club să vină cât mai mulți oameni cu potență financiară din județ, Farul fiind brandul Constanței nu doar la nivel de capitală și primăria să se implice și ea atât cât îi permite cadrul legal.

Însă toate promisiunile au rămas la stadiul de vorbe și greul a continuat să rămână pe umerii lui Hagi, care deține mai bine de jumătate din numărul de acțiuni. Mai sunt acționari, dar cu un număr mult mic fostul Balon de Aur, brazilianul Rivaldo, 10 la sută și Ciprian Marica, 20 la sută.

Se pare însă că și răbdarea și dorința lui Gică de a juca mereu rolul salvatorului Farului s-au cam dus, el având în weekend o adevărată răbufnire și declarând că a decis să mai păstreze doar 10 la sută din acțiuni și așteaptă oameni cu bani care să se implice. De asemeni, Hagi a precizat că dorește să continue pe banca Farului, pentru a face din echipă una de top în SuperLiga.

„Ne trebuie putere, iar aceasta vine când ai bani. Dacă vrem altceva, să trecem la alt nivel, să vină banii, stadionul, puterea. Dacă nu, poate fi și chinuială. Farul are multe de făcut, de aceea nu am plecat la lotul național.

Încă sunt foarte multe de făcut ca să devină un club foarte mare și să facă performanță la nivel intern, să se bată cu cele mai bune, și să ajungă în Europa.

Este nevoie de timp și sperăm să se facă lucrurile cât mai rapid. Mai mult de atât, eu nu pot să mai fac. Să nu aveți speranță că voi face mai mult decât am făcut. Știți de ce? Am luat campionatul, Cupa și Supercupa. Ce pot să iau mai mult? Să se mai întâmple încă o dată peste 2,3 ani. Am produs jucători, 61 am debutat în prima ligă. Mai stau încă 10 ani?

Deja, la anul fac 60. Cât o să mai stau? Sunt și eu om. Viața la mine este din ce în ce mai scurtă. O să las loc și la ceilalți mai tineri. Farul o să fie forever, este al tuturor. Toți constănțenii, toți dobrogenii trebuie să înțelegeți că Farul este al vostru. Hagi doar a crezut în Farul, a fost primul când s-a făcut unirea.

Pentru că Farul este singurul brand în Constanța, ca și club. Cine îl va conduce în viitorul apropiat? Nu știu, vom vedea. Unde va ajunge Farul? Nu știu. Depinde de anumite lucruri, noi trebuie să ținem cu noi.

Farul este brandul numărul 1 în zona Dobrogei și, mai ales, a Constanței și cred că reprezentăm destul de bine Constanța la nivel național”