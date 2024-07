Halep, decizie drastică: „Nu sunt o maşinărie”

Simona Halep a anunțat că îşi amână revenirea pe teren din cauza accidentării la genunchi.

„Salut, tuturor! Am vrut să ofer o mică actualizare privind sănătatea mea, deoarece am fost departe de teren în ultima vreme. Nu este cea mai bună veste, dar am vrut să o împărtășesc cu voi. De câteva luni mă lupt cu o accidentare la genunchi. Este o accidentare pe care nu am mai avut-o până acum și a fost una greu de gestionat, durerea persistă.

A fost o perioadă foarte dificilă din punct de vedere mental și emoțional pentru mine și, pe lângă asta, lupta fizică nu ajută cu siguranță.

Am decis să-mi iau timpul necesar pentru a mă recupera corect, mai degrabă decât să mă antrenez și să joc cu dureri. Instinctul meu a fost întotdeauna să încerc să mă întorc cât mai curând posibil, dar nu sunt o mașinărie, sunt o ființă umană și am nevoie de timp să mă recuperez din tot ceea ce am trecut”, a scris Simona Halep, pe Instagram.

Simona Halep a abandonat pe 15 mai, din motive medicale, în prima rundă a turneului Trophee Clarins (WTA 125), de la Paris, dotat cu premii totale de 100.000 de euro, la scorul de 7-5, 2-3 cu americanca McCartney Kessler.

Halep a fost fost învinsă de spaniola Paula Badosa, cu 1-6, 6-4, 6-3, în data de 20 martie, în prima rundă a turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), în meciul său de revenire în circuitul profesionist după reducerea sancţiunii în cazul său de dopaj de la patru ani la nouă luni.