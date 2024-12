Halep, mereu surprinzătoare!

Când a început urcușul spre vârful ierarhiei tenisului feminin, Simona Haklep l-a avut antrenor timp de mai puțin de un an pe belgianul Wim Fissette (acum 33 de ani), care a pregătit multe sportive de valoare și este acum lângă actualul lider mondial feminin, poloneza Iga Swiatek.

Anul colaborării cu Simona Halep a fost 2014 și coincide cu explozia româncei în turnee importante. Punctul culminant al acelui sezon a fost finala de la Roland Garros, unde Halep a pierdut în fața rusoaicei Maria Sharapova. Despărțirea dintre cei doi a fost una nescontată și s-a produs într-un mod puțin elegant din partea sportivei noastre, ambii find despărțiți în hotel de zidurile unei camere.

Halep a ales, decât să meargă și să explice față în față, cum ar fi fost civilizat, să îi trimită prin SMS faptul că a decis să pună capăt colaborării. Acum, Fissette a povestit presei poloneze cum este de dificil să poți rezista lângă o persoană precum e Simona.

„Am pregătit o jucătoare talentată, dar încă fără titlu major. Am dus-o până pe locul al doilea în clasament. Am crezut că împreună vom ajunge în vârf și vom câștiga un turneu de Grand Slam. Dar apoi Simona și familia ei au decis că au nevoie de un antrenor român, cineva care să vorbească limba lor. Ea (n.r. – Halep) a mers la un turneu cu mama ei, la altul cu fratele ei, iar la altul a luat prietenii. La fiecare turneu, era cineva care să o distreze. Are nevoie constant de ceva nou. Nu cred că vreun antrenor va lucra cu ea mai mult de un an în viitor“