Rădoi a prins un nou contract la șeici

Tehnicianul Mirel Rădoi (42 de ani), fost selecţioner al primei reprezentative a României, este noul antrenor al echipei de fotbal Al Jazira din Emiratele Arabe Unite.

Conform unui anunţ publicat de clubul Al Jazira pe platforma de socializare X, Rădoi a semnat un contract valabil un an şi jumătate.

„Clubul Al Jazira anunţă că a ajuns la un acord cu Mirel Rădoi pentru un contract valabil un an şi jumătate”, se arată pe site-ul de socializare citat.

Clubul din Abu Dhabi ocupă în prezent locul 5 în clasament, cu 20 de puncte, la 10 distanţă de liderul Al Wasl.

Fostul internaţional român a activat până acum tot în Emiratele Arabe Unite, el conducând formaţia Al Bataeh începând cu data de 24 mai 2023. Joi, el a reziliat contractul cu Al Bataeh, echipă pe care o lasă pe locul 7 în clasament, cu 16 puncte după 12 meciuri disputate.

Mirel Rădoi a jucat la două echipe din EAU în carieră, la Al-Ain (2011-2014) şi Al-Ahli (2014-2015).

În campionatul EAU mai activează doi antrenori români, Cosmin Olăroiu (Sharjah FC – locul 4) şi Daniel Isăilă (Ajman – locul 12).

