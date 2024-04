Cine l-a însângerat pe MM Stoica în tribunele Arenei Naționale

Camerele video au oferit un moment șocant din tribunele Arenei Naționale după ce Alex Băluță a marcat golul victoriei FCSB în fața Farului cu puține zeci de secunde înaintea fluierului final. Fanii FCSB au erupt ca un vulcan, fericiți că după nouă ani echipa lor a ieșit din nou campioană și atmosfera a fost una de vis.

La fel a fost și pentru managerul general al bucureștenilor, Mihai Stoica, acesta urmărind partida din tribune. El însă a avut parte, absolut de neașteptat, de un moment mai dur, pe care l-a depășit ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, deși fața plină de sânge din dreptul arcadei arăta că trecuse prin ceva foarte traumatizant.

MM a explicat după aceea ceea ce s-a petrecut și nu a fost nici un moment supărat sau deranjat de lovitura încasată cu toată forța în mod involuntar. Primise telefon de la patronul Gigi Becali pentru a-l chema lângă el pe Ovidiu Popescu, jucător ce părăsise terenul spre final, pentru a-l anunța că Gigi Becali îi propune prelungirea contractului.

În îmbulzeala creată și în starea de maximă adrenalină a jucătorului a avut loc incidentul nedorit, explicat chiar de către victima MM Stoica la Prima Sport.

„Păi, eu îi spun lui Ovidiu Popescu să ne așezăm la masă ca să prelungim contractul şi el nu ştiu ce a înţeles de a venit așa violent. Glumesc. A scăpat şi fără cartonaş galben (n.r.- râde). E bine când te bucuri şi fizic, nu?

Urmează să pregătim poate cea mai frumoasă celebrare a unui titlu din istorie. Cu CFR va fi un stadion plin. Avem timp să pregătim. Îmi amintesc ce a fost după meciul cu FC Brașov, din 2013, dar atunci a fost pistol cu apă.

Noi am avut un secret, pe care nimeni nu l-a gândit. Am avut antrenori! Am văzut tot felul de vulpi care umblă după struguri și ziceau că Gigi face echipa și schimbările. Nu! Noi am avut antrenori care au pregătit foarte bine fiecare meci, care au schimbat sistemul, că nu Gigi face asta. Noi de la pauza meciului cu CFR Cluj am schimbat sistemul și echipa a jucat foarte bine.