De ce nu se bat cluburile mari pe Coman

Florinel Coman este, fără discuție, cel mai bun jucător român din campionatul intern. Este atât golgeterul SuperLigii, cu 15 reușite dar și unul dintre cei mai buni servanți, având nouă assisturi. Sunt cifre care îl recomandă insistent atenției marilor puteri din fotbalul european și, totuși, concret, doar o singură echipă l-a ofertat: Stuttgart, care a pus la bătaie 5 milioane de euro.

Coman s-a rupt de frații Ioan și Victor Becali și are acum un alt impresar. Vorbind despre posibilitatea ca fotbalistul „roș-albaștrilor” să ajungă la o mare echipă, Victor Becali a spus că Florinel Coman nu are prea mari șanse să facă asta, deoarece nu a impresionat la naționala României, iar scouterii sunt atenți inclusiv la acest aspect. În orice caz, Victor Becali nu consideră că atacantul va pleca de la FCSB înainte de EURO 2024.

„Coman are un alt agent. El are o clauză de reziliere, dar nu am văzut… În ciuda evoluțiilor pe care le are la club, evoluții foarte bune, la națională nu prea s-a regăsit. Nu a fost niciodată decisiv. Sigur, jucătorii pe care se dau sume mari vor fi urmăriți la Campionatul European”.

După meciul câștigat acasă de FCSB în fața Petrolului în penultima etapă din sezon regulat, Florinel Coman a recunoscut că i-ar plăcea să evolueze cât mai curând într-un campionat de top cum este Bundesliga. „Nu vreau să discut despre acest subiect. Ție ți place să te uiți la meciurile de acolo (n.r.- din Bundesliga)? Și mie îmi place, normal. M-am montat când a venit ofertă de 5 milioane”.

Însă, deși este recunoscut ca un veritabil om de afaceri, dovadă transferul lui Dennis Man pentru 13 milioane de euro la Parma în 2021, patronul Gigi Becali nu pare deloc dispus să se despartă de giuvaierul lui. Dimpotrivă, va face totul să îl convingă să rămână până la final de carieră la FCSB. Vrând să-l convingă pe jucător să rămână la echipa lui, Gigi Becali a venit cu propunerea de a-i mări salariul la 700.000 de euro pe an.

„De Coman nu am ce să mai spun. Nu ai voie să faci așa ceva, să dai așa goluri. Nu îți e rușine? Să dai golul ăla de nicăieri? Așa ceva nu e posibil. E imposibil să faci așa ceva. Nu mă interesează clauza lui (n.r. – 5 milioane de euro), ci să câștig campionatul. Clauza asta a fost condiția ca el să prelungească.

Coman e cel mai bun jucător român la ora asta, titular la EURO fără discuții. Man e bun, dar nu se compară cu Coman. Lui Coman i-am mărit salariul, i-am luat apartament. El nu are nevoie să plece de la FCSB. I-am zis să rămână cu noi toată viața, și, după ce se retrage, să rămână în staff”.