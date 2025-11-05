Horia Moculescu, ținut în viață de aparate. Ce spun medicii despre starea lui

Medicii sunt rezervați cu privire la starea de sănătate a compozitorului român.

De Mihai Dima
Horia Moculescu, ținut în viață de aparate. Ce spun medicii despre starea lui

Horia Moculescu FOTO Facebook

Medicii sunt rezervați cu privire la starea de sănătate a compozitorului român.

Compozitorul român Horia Moculescu se află internat pe secția ATI a Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București. Se pare că problemele sale de sănătate s-au agravat în ultima săptămână.

În vârstă de 88 de ani, cunoscutul compozitor a avut în ultimii ani mai multe probleme de sănătate, fiindu-i afectate mai multe organe, notează News.ro, citând surse medicale.

În vară, din cauza problemelor medicale, Horia Moculescu a apărut într-un scaun cu rotile, recunoscând faptul că se simte slăbit și că urmează un tratament.

Se pare că medicii din cadrul INBI „Matei Balș” fac eforturi pentru a-l ține în viață.

1 comentariu

  1. Are deja 88 bastoane, doar împăiat va ramane pentru eternitate in epoca scandalurilor de familie imorală alaturi de prigoana și Bahmuțeanca, plus alte parașute bipede care trăiesc prin scandaluri și orice imoralitate, inclusiv politicienii din Romania.

    Răspunde

