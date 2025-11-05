În vârstă de 88 de ani, cunoscutul compozitor a avut în ultimii ani mai multe probleme de sănătate, fiindu-i afectate mai multe organe, notează News.ro, citând surse medicale.

În vară, din cauza problemelor medicale, Horia Moculescu a apărut într-un scaun cu rotile, recunoscând faptul că se simte slăbit și că urmează un tratament.

Se pare că medicii din cadrul INBI „Matei Balș” fac eforturi pentru a-l ține în viață.