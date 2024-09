Ianis Hagi. Experienţa lui Lucescu…

Ianis Hagi a afirmat, la finalul partidei cu Lituania, scor 3-1, în Liga Naţiunilor la fotbal, că experienţa antrenorului Mircea Lucescu şi calităţile „tricolorilor” reprezintă un mix bun, reuşind 6 puncte în primele două partide.

„Mă simt bine când joc fotbal, sunt fericit, este pasiunea mea şi e tot ceea ce ştiu să fac, ce-mi doresc să fac. Mă bucur că am jucat bine şi că am putut face diferenţa. Cred că trebuie să-i felicităm pe lituanieni, nu ne aşteptam să joace atât de mult, să rişte atât de mult, să încerce să aibă posesie. Au fost un adversar pe cinste.

De asta suntem fericiţi, că am câştigat pentru că fanii meritau asta. După un rezultat în deplasare, cu 3-0, vrei să vii acasă şi să câştigi. A fost un meci dur, pe un teren greu, dar într-un final am scos-o la capăt. Sunt două victorii, se vede că Mister ne dă încredere, mai mult la posesie, la dominarea jocului, la a marca multe goluri, ne vorbeşte în permanenţă despre asta. Cu experienţa dânsului şi cu calităţile pe care le avem noi deocamdată este un mix bun.

Pentru că nu este uşor să vii după un Campionat European bun, cu un antrenor nou. E dificil, dar important este că am scos-o la capăt şi avem şase puncte. Noi încercăm să prindem cât mai repede într-un timp foarte scurt”, a declarat Hagi la DigiSport.

În ceea ce priveşte poziţia la echipa de club, unde nu prinde echipa, Ianis Hagi a precizat că este jucătorul grupării scoţiene Rangers şi că îşi doreşte să evolueze în continuare în străinătate în ciuda ofertelor venite din Superliga României.

„Eu sunt jucătorul lui Rangers, iubesc clubul. Am mai spus-o, s-a vorbit foarte mult pe seama mea, eu am spus în două mesaje foarte clare. Eu vreau doar să joc fotbal şi nu cred că am dezamăgit niciun antrenor care a avut încredere în mine. Aşa cum a fost şi în situaţia lui nea Mircea Lucescu, care a avut încredere în mine. Le mulţumesc celor din ţară, cluburilor din ţară care au vorbit foarte frumos despre mine, dar lupta mea este afară”, a mai spus Hagi.

Naţionala de fotbal a României a învins selecţionata Lituaniei, cu scorul de 3-1 (1-1), luni seara, pe Stadionul Steaua din Bucureşti, în Grupa C2 a Ligii Naţiunilor.