Ianis Hagi, primit înapoi

Ianis Hagi a fost primit înapoi la prima echipă a lui Glasgow Rangers. Potrivit unui anunț făcut de clubul scoțian pe rețelele sociale după antrenamentul de marți, revenirea lui Ianis este certă.

Ianis declara după acțiunea naționalei din septembrie că gândul său este la Rangers și că își dorește să se concentreze pe fotbal.

„Eu sunt jucătorul lui Rangers. Iubesc clubul. S-a vorbit foarte mult pe seama mea. Eu am spus-o în două mesaje foarte clare pe Instagram. Eu vreau doar să joc fotbal. În istoria mea scurtă de fotbalist nu am dezamăgit pe nimeni care a avut încredere în mine. Sunt fapte, așa cum și nea Mircea mi-a dat încredere.

Am fost în comunicare permanentă cu dânsul, am făcut pregătirea fizică cu echipa a doua, chiar mai greu decât la prima echipa. Nu am dezamăgit niciodată un om care a avut încredere în mine. Le-am mulțumit celor din țară care s-au interesat de mine, le urez multă baftă, dar lupta mea e afară”, afirma Ianis Hagi, citat de .

Pentru vicecampioana Scoției urmează duelul cu Lyon, joi, în Europa League, dar Ianis Hagi nu se află pe lista UEFA și nu este eligibil pentru partidă. În campionat, Rangers o va întâlni pe St. Johnstone, duminică, pe „Ibrox”.