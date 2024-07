Iată motive serioase pentru ca Edi Iordănescu să nu mai vrea la echipa națională. Zilele acestea, după ce aventura tricolorilor la EURO 2024 s-a încheiat mult mai frumos decât s-ar fi crezut, subiectul fierbinte este legat tot de echipa națională.

Mai precis de decizia pe care o va comunica Edi Iordănescu în privința continuării muncii începute acum doi ani și jumătate, dacă va continua sau nu până în 2026, cu partidele din Liga Națiunilor și preliminariile CM 2026.

Cotidianul a subliniat în două articole faptul că multe vor depinde în alegerea lui Edi, un familist convins și un om profund apropiat de Dumnezeu, de ceea ce îl vor sfătui cei mai apropiați, în special soția, sora și Angel Iordănescu. De altfel singurul general din familie, fostul selecționer Anghel Iordănescu, a dezvăluit motive extrem de serioase care pot duce lejer la refuzul lui Edi de a merge mai departe.

Anghel Iordănescu a spus la Digi Sport despre ceea ce a trăit la școală Luca, fiul lui Edi, în perioada în care naționala nu avea rezultatele de acum.

Este greu pentru un copil de 14 ani să meargă la școală și să audă comentariile pe care le-a auzit Luca. Foarte multă lume care nu avea încredere nici în echipă, nici în selecționer, comentau și făceau afirmații care nu-și aveau acoperire. A trecut peste toate aceste lucruri. Suntem un popor care ne pricepem la fotbal și suntem foarte mulți selecționeri. Și Maria, sora lui Edi, a dezvăluit că au fost numeroase jingnirile venite din toate părțile, unele greu de reprodus.

Totuși Anghel Iordănescu lasă ușa deschisă pentru ca fiul său să meargă înainte:

„Există o bază de plecare, un nucleu la echipa națională. Că va fi Edi, că va fi alt antrenor, e clar că are de unde să înceapă și are ce să construiască. Edi a livrat ceea ce a promis. A promis că ne califică la Euro 2024.

Ne-a cerut să avem încredere în el și în jucători. După două jocuri de pregătire, ne-a spus că vom merge în Germania și ne vom califica. S-a ținut de promisiune. Ce va fi de acum înainte, rămâne de văzut. Federația și selecționerul vor decide viitorul echipei naționale.

Am vreo șase reproșuri pe care i le-aș face lui Edi. Un lucru i l-am reproșat înaintea turneului și nu a ținut cont de el. Un antrenor de națională, la nivelul echipei României, nu are voie niciodată să stea pe bancă.

Trebuie să stea lipit de tușă. Trebuie să își sprijine, să își sfătuiască jucătorii. L-am văzut în mai multe situații că s-a așezat pe bancă, să își mai tragă sufletul, să bea o gură de apă. Nici asta nu are voie să facă”.