Ignorat de Lucescu amenință: Pot juca pentru altă echipă națională

Vlad Dragomir a făcut parte din acel lot de renume al României la turneul final al EURO U21 din anul 2019, defășurat în Italia. Naționala condusă de selecționerul Mirel Rădoi s-a aflat atunci la o repriză de a juca finala competiției cu Spania, pentru că a condus la pauză Germania cu 1-0, dar la final a fost 4-2 pentru panzere.

Dragomir este un mijlocaș de bună calitate, care lovește bine mingea cu ambele picioare, are o tehnică bună, pasează corect și trage destul de precis de la distanță. Joacă de câțiva ani în Cipru și l-am văzut ce poate în tricoul lui Pafos în dubla cu CFR Cluj din play-off-ul Conference League, unde Dan Petrescu s-a văzut eliminat fără drept de apel cu 0-3 la retur după 1-0 acasă.

Vlad Dragomir spune că și-ar fi dorit să abă și el șansa de juca în tricoul echipei naționale, dar nimeni nu a avut vreodată ochi pentru el deși este titular meci de meci. Probabil faptul că joacă în Cipru nu spune nimic selecționerului Mircea Lucescu, dar jucătorul afirmă că nu dorește decât să arate ce poate și apoi să fie evaluat.

Din acest motiv, văzând dezinteresul din jurul său este acum gata să accepte oferta Ciprului, de a juca pentru această țară, deși nu are nici o șansă de a obține performanțe. El a declarat pentru Golazo.ro că va face acest pas numai dacă va mai vedea o perioadă faptul că nu i se oferă nici o șansă.

„Cred că toți jucătorii au impresia, mai ales atunci când joacă meci de meci la echipele lor de club, că merită să fie convocați. Cu siguranță aș avea loc, dar dacă Mister Lucescu decide că alți fotbaliști sunt în formă, și-l pot ajuta mai mult, atunci înseamnă că poate nu e timpul meu.

Eu îmi aștept rândul, dacă va fi să vină vreodată, iar dacă nu, asta e. Am vorbit doar când am fost în lotul lărgit, m-au înștiințat de asta, iar apoi când nu eram convocat. De urmărit, nu cred că m-a văzut cineva jucând live din staff-ul naționalei. Poate doar dacă au venit, iar eu nu am știut.

Majoritatea carierei mele am evoluat ca mijlocaș în spatele atacantului, număr 8, așa că sunt mai familiarizat cu acel post. De când a venit Mister Carcedo (n.r. antrenorul lui Pafos) joc și fundaș stânga. El m-a reprofilat. Am mai jucat fundaș stânga, chiar și în Italia, dar numai când era nevoie. Așa și acum. Nu am nicio problemă să joc fundaș stânga

Mai am nevoie de un an, iar apoi pot aplica (n.r. pentru cetățenia cipriotă). Eu nu am închis nicio poartă. În caz că văd că-mi fac treaba bine, că sunt mereu în primul unsprezece la Pafos, iar echipa României nu are nevoie de serviciile

