Incredibil! Ce a făcut Emma Răducanu, de frica dopingului! Emma Răducanu a dansat o singură dată într-o finală de turneu de Grand Slam. Jucătoarea britanică al cărei tată este român a fost regina din 2021 de la US Open, producând atunci o imensă surpriză și valuri de speranțe pe ideea că tenisul feminin din Regat are din nou o mare campioană.

Dar a fost doar visul minunat al unei nopți de final de vară, pentru a aminti de o celebră piesă a marelui dramaturg englez William Shakespeare. De atunci Emma Răducanu s-a aflat între mai multe accidentări și mediocritate și nu a mai existat nici un moment în care să mai răsară soarele.

Acum Emma Răducanu speră să înceapă mai bine anul 2025, fiind prezentă la primul turneu de Grand Slam al anului, la Melbourne. Dar este dominată de frica dopingului. Cazurile Simonei Halep și recent a celor doi lideri mondiali, Jannik Sinner și Iga Swiatek, depistați pozitiv și care susțin că s-au contaminat cu suplimente au băgat mare frică în Emma.

Care preferă să suporte cu stoicism durerile și umflăturile provocate de înțepăturile unor țânțari, decât să apeleze la banalul ajutor al unui spray:

“Ieri, de exemplu, am fost mușcată de nu știu ce, furnici, țânțari sau ceva de genul ăsta. Sunt alergică, cred, s-au inflamat zonele și s-au umflat foarte mult. Cineva mi-a dat un spray antiseptic, natural, pentru a încerca să ameliorez mușcăturile. Nu am vrut să-l iau. Nu am vrut să pulverizez substanța acolo. Am stat cu glezna și mâna umflate.

Mi-am spus: Ok, o să suport pentru că nu vreau să risc nimic. Este ceva care ne îngrijorează. Suntem cu toții în aceeași barcă. Cred că este vorba despre gestionarea factorilor controlabili cât mai bine posibil. Dacă se întâmplă ceva în afara controlului nostru, atunci va fi puțin dificil să încercăm să dovedim acest lucru” – a declarat Emma Răducanu la o întâlnire cu ziariștii.