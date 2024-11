Incredibil, sârbul Burmaz i-a spart nasul unui coechipier de la Rapid!

Sâmbătă seară s-a jucat o partidă foarte echilibrată din SuperLigă pe stadionul doctor Constantin Rădulescu din Cluj. Pe un teren înghețat s-au aflat față în față cele două cluburi cu tradiții feroviare și culori similare, CFR și Rapid. Ambele țintesc intrarea în play-off. Meciul s-a terminat nedecis, 1-1, deși cu șapte minute înainte de final scorul era alb și nimeni nu mai credea că se vor mai da goluri, ba încă două.

Mai întâi a lovit CFR, șut din afara careului a lui Fică, acel puști care acum două sezoane debuta în prima divizie într-un mod dureros. Era perioada când FRF impunea prezența a doi jucători under 21 pe teren și Dan Petrescu a început cu Fica, pe care l-a schimbat atunci după numai 40 de secunde cu alt jucător mai mare ca vârstă. Atunci puștiul a izbucnit în lacrimi dar după doi ani a devenit titular la CFR!

Neînvins de șase meciuri Marius Șumudică a făcut trei schimbări. Una dintre ele a fost decisivă. Sârbul Burmaz a fost adus în Giulești la începutul sezonului trecut și a început bine, dând câteva goluri. După care s-a stins iar acum Rapid îi are pe Boupendza și Njie și Burmaz lustruiește banca.

A fost trimis pentru ultimele 15 minute (șapte de prelungiri) și avea să se afle perfect la capătul superbei pătrunderi a fundașului Borza pentru a stabili rezultatul de 1-1. Marius Șumudică a povestit la FANATIK SUPER LIGA ce s-a întâmplat după gol, o fază tragicomică.

„Bă, tremura când a intrat. Își dorea foarte mult. Marchează, n-am mai rezistat și am intrat pe teren să îl iau în brațe. Nu m-am mai controlat în momentul ăla. Când îl văd, aveam și geaca aia frumușică pe mine. Aveam sânge pe geacă, când îl văd, tăiat pe la arcade.

Ce crezi că se întâmplase? Am doi sârbi în echipă. Luka Gojkovic și Burmaz au sărit unul în brațe celuilalt. I-a făcut fractură de piramidă nazală lui Gojkovic, i-a pus nasul la loc. Avea sânge pe față, nu știam de unde. De bucurie și-au spart nasul.

Lui Gojkovic îi curgea sânge din nas. Și ăsta avea sânge pe față. Zic: Bă, cum naiba că n-ai avut niciun clinci, ai dat cu piciorul în minge, abia ai intrat. Când văd lângă, doctorul îl pansa pe Gojkovic și îi aducea nasul la loc!”

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO , pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.