Incredibilul devotament al unui suporter grav bolnav 

În cele ce urmează vă vom prezenta o poveste cutremurătoare, publicată în tabloidul britanic Daily Mirror, despre ceea ce poate însemna iubirea fără margini a unui suporter față de echipa națională a Angliei. Vă asigurăm că este vorba despre fapte reale, cu adevărat emoționante.

Personajul principal al poveștii, de fapt eroul este denumirea mai potrivită, se numește Alex Zonneveld și are numai 25 de ani. De mai puțin de un an soarta l-a lovit năpraznic, un croșeu zguduitor primit în întreaga sa ființă la o vârstă când totul pare frumos și proiectele se perindă în subconștient în toate direcțiile.

Din păcate pentru Alex nu prea mai este loc de proiecte, pentru că viața i s-a schimbat dramatic când anul trecut i s-a descoperit o formă rară de cancer osos. La numai 25 de ani o asemenea veste omoară mai mult decât boala în sine. Însă Alex pare desprins dintr-un alt scenariu, ceva de genul Greu de ucis.

Iubește foarte mult fotbalul și în special echipa națională a Angliei. Și pentru că nu concepea să rateze măcar în fața TV-ului meciurile de la EURO a luptat incredibil cu dușmanul nevăzut din interior.

14 ședințe dure de chimioterapie, urmate de o operație care a durat fără o oră cât o jumătate de zi au fost armele medicale ale lui Alex. După aceste intervenții s-a simțit mai bine, dar nemaivând servici, fără bani era imposibil să ajungă la EURO. Cum își dorea enorm acest lucru a făcut publică povestea sa. Și imediat s-au găsit binevoitori care să îi asigure bilet la meciul de debut al Angliei, cu Serbia, plus banii necesari deplasării și cazării.

”Am luat decizia că, dacă sunt suficient de norocos să trec peste toate astea – și în viață, atunci primul lucru pe care îl voi face este să ajung la EURO și acest vis m-a făcut să trec peste cele mai întunecate situații.

Tratamentul meu a însemnat că nu pot lucra, așa că nu puteam câștiga și pur și simplu nu aveam bani pentru un bilet. Am făcut apel online dacă cineva avea un bilet de rezervă și apoi, datorită generozității, anumiți oameni au reușit să mă ajute și să mă rezolve cu un bilet.

Nu pot să cred că am reușit și sunt atât de recunoscător tuturor celor care m-au ajutat să-mi îndeplinesc acest vis. Și acum toate privirile sunt pe Anglia care va câștiga împotriva Serbiei”.

