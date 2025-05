India a atacat cu rachete obiective din Pakistan (Video)

Atacul a fost confirmat printr-un comunicat de presă al guvernului de la New Delhi.

Potrivit sursei citate, obiectivele vizate de atacul armatei indiene găzduiesc „infrastructuri teroriste” situate pe teritoriul pakistanez, relatează AFP.

„Cu puţin timp în urmă, forţele armate indiene au lansat operaţiunea Sindoor lovind infrastructuri teroriste din Pakistan (…) de unde au fost organizate şi dirijate atacurile teroriste împotriva Indiei”, a indicat guvernul indian într-un comunicat.

Opt civili au fost uciși în ’24 de lovituri’ lansate de armata indiană în ‘șase locuri’ din Pakistan, a anunțat miercuri purtătorul de cuvânt al armatei pakistaneze, locotenent-general Ahmed Chaudhry, după ce un bilanț anterior indica trei morți, relatează AFP.

El a menționat că 35 de pakistanezi au fost, de asemenea, răniți, iar alți doi sunt dați dispăruți. O fetiță de trei ani a fost ucisă într-o moschee din Bahawalpur, provincia Punjab, a precizat sursa citată.

Consilierul indian pentru securitate națională Ajit Doval l-a informat pe secretarul de stat american Marco Rubio la scurt timp după loviturile lansate de New Delhi în Pakistan, a anunțat ambasada Indiei la Washington, relatează miercuri AFP.

‘Acțiunile Indiei au fost țintite și precise’, a declarat ambasada într-un comunicat, adăugând că Marco Rubio, care este și consilier interimar pentru securitate națională, a fost informat ‘cu privire la măsurile luate’.

Antonio Guterres ‘face apel la ambele țări la reținere militară’, a adăugat purtătorul de cuvânt Stéphane Dujarric într-un comunicat.

Pakistanul va convoca Consiliul de Securitate Națională miercuri la 05:00 GMT, un organism format din înalți oficiali civili și militari care se reunește doar în cazuri extreme, pe fondul unei escaladări militare cu India, a anunțat ministrul pakistanez al Informațiilor, Ataullah Tarar, relatează AFP.

So, India has officially launched an attack on Pakistan…

And both of them have access to nukes.

pic.twitter.com/OvaeLaOJPy

— Jack (@jackunheard) May 6, 2025