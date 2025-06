India a inaugurat cel mai înalt pod feroviar cu o singură arcadă (video)

Termenul „pod cu o singură arcadă” se referă de obicei la un pod cu o singură arcadă continuă, care se întinde între doi stâlpi, explică BBC.

Podul va conecta regiunea văii din Kashmir cu restul țării cu trenul, pentru prima dată.

Proiectul de infrastructură emblematic, construit peste râul Chenab, este cu 35 m mai înalt decât Turnul Eiffel, iar Căilor Ferate Indiene au avut nevoie de mai mult de 20 de ani pentru a-l construi.

Acesta face parte dintr-o linie feroviară de 272 km, funcțională în orice condiții meteorologice, care va trece prin Jammu, mergând în cele din urmă până în valea Kashmirului.

An engineering marvel that’s more than just steel and concrete – it’s a symbol of resilience, innovation, and the unwavering spirit of Jammu & Kashmir and New India! 🇮🇳

The Chenab Bridge, standing taller than the Eiffel Tower, will carry stories of hope and development across… pic.twitter.com/Ns8INURi7E

— BJP (@BJP4India) June 4, 2025