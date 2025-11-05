Inteligența Artificială a ajuns și la Bursa de Valori București

De Madalina Bahrim
Inteligența Artificială a ajuns și la Bursa de Valori București

În cadrul unei dezbateri organizate de HumAInitty, Radu Hanga a vorbit despre impactul inteligenței artificiale asupra pieței de capital și despre cum aceasta poate simplifica analiza financiară. Totodată, a subliniat necesitatea păstrării diversității de opinii, esențială pentru dezvoltarea unei societăți echilibrate.

Radu Hanga, preşedintele Consiliului de Administraţie al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), a abordat o temă destul de inedită, respectiv inteligența artificială și impactul ei asupra societății noastre, dar a explicat și cum noua tehnologie paote îmbunătăți piața de capital.

Vorbind în cadrul unei dezbateri organizate de HumAInitty, oficialul BVB a spus că se așteaptă la schimbări importante în privința dezvoltării AI, atât pentru noi ca oameni, cât și cu privire la funcțiile pe care le vom avea la dispoziție.

Pe piața de capital, spre exemplu, oficialul s-a gândit deja la niște soluții care ar îmbunătăți performanțele.

Soluția AI propusă de Radu Haga pentru piața de capital

„Într-un fel ne îndreptăm spre o lume în care adevărurile sunt deja scrise într-o carte. Rămâne la latitudinea noastră să ne gândim dacă adevărurile sunt adevăruri sau nu. (…) Deci, impactul va fi probabil major în tot ceea ce înseamnă viaţa noastră şi cred că e greu să-l evaluăm acum. Piaţa de capital trăieşte, printre altele, pe bază de ‘research’. În momentul în care companiile publică rezultate financiare trimestriale, anuale, toate acelea sunt publice. Le-am văzut cu toţii, sunt într-un tabel. Dar rapoartele astea sunt foarte tehnice.

Un ‘tool’ AI poate uşor să ia un raport de genul ăsta, şi să-l transforme într-un articol de o sută de cuvinte, scris foarte simplu şi pe înţelesul tuturor, fiindcă sunt nişte aplicaţii simple. Esenţial este ca modul nostru de viaţă să nu se schimbe în mod fundamental şi să păstrăm această diversitate de opinii. Adică să avem în continuare oameni care gândesc în mod diferit cu privire la un lucru şi continuă să dezbată între ei”, a spus Hanga, conform Agerpres.

