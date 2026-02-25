INTERVIU Ludovic Orban critică prezența lui Nicușor Dan la Consiliului lui Trump. Se întoarce în PNL? Cât mai rezistă Bolojan?

Ludovic Orban susține că singura condiție ca Ilie Bolojan să rămână premier până în 2027, când protocolul prevede rocada guvernamentală, este aceea ca PNL să continue să îl susțină politic. Contrar discuțiilor din spațiul public, Ludovic Orban spune că premierul nu se confruntă în acest moment cu o opoziție în propriul partid care să îi pună bețe în roate în parcursul său la Palatul Victoria.

Despre PSD, ca de obicei, numai de rău. Fostul președinte PNL îi acuză pe social-democrați că joacă dublu: se bucură de avantajele prezenței la guvernare, dar în public joacă cartea opoziție. Cu toate acestea, Ludovic Orban spune că PSD nu vrea să îl înlăture pe Ilie Bolojan, ci altul ar fi scopul atacurilor. Care? Îl aflați în interviul de mai jos.

De asemenea, Ludovic Orban a vorbit și despre o posibilă fuziune a Forța Dreptei, partid pe care îl conduce, cu PNL. El este dispus la discuții, însă așteaptă „un semnal serios”. În același interviu aflați și ce a răspuns Ludovic Orban când a fost întrebat dacă a discutat cu Ilie Bolojan despre o întoarcere a sa separată în PNL.

„Măcar în cazul lui Nicușor Dan a nimerit țara”

Cotidianul: Credeți că a câștigat ceva România după participarea la Consiliul Păcii?

Ludovic Orban: E greu de stabilit acum, dar nu cred că are ceva de câștigat.

Trebuia să nu participe președintele Nicușor Dan?

Puteam să luăm decizia să fim cu statutul de observator, dar, după părerea mea, nu era necesară prezența președintelui. De altfel, s-a și demonstrat că, din toate țările Uniunii Europene, singura țară reprezentată la nivel de președinte a fost România.

Aici trebuie să ținem cont de faptul că inițiativa lui Trump, care e foarte neclară, este într-o ușoară contradicție cu dreptul internațional și cu organizațiile internaționale, practic e o inițiativă care nu e foarte clară și nu trebuia o angajare. Plus că nu a fost privită cu ochi foarte buni de cea mai mare parte a țărilor europene.

Cum catalogați faptul că Donald Trump l-a numit prim-ministru și nu președinte? A fost o greșeală sau poate un mesaj ascuns?

Măcar în cazul lui Nicușor Dan a nimerit țara. În cazul lui Victor Orban n-a nimerit nici țara. L-a făcut liderul Turciei.

Deci a fost doar o greșeală.

Da, da. E specifică domnului președinte al Statelor Unite permanenta improvizație și stilul foarte personal de conducere și de comunicare. Eu nu cred că nu a avut președintele Statelor Unite pe listă nume, prenume, funcția și țara pentru fiecare dintre cei prezenți. Dar probabil a ieșit din text.

Ludovic Orban: „Ilie Bolojan este premierul de care are nevoie România astăzi”

Întorcându-ne în România, poate fi sigur Ilie Bolojan că rămâne premier până în primăvara lui 2027 în primăvară?

Atâta timp cât va avea sprijinul PNL, Ilie Bolojan va rămâne premier. Există un protocol al coaliției care a stabilit clar că premierul este din partea Partidului Național Liberal până când e, aprilie, mai, iunie. Ca atare, atât timp cât Partidul Național Liberal îl sprijină pe Ilie Bolojan, nu văd niciun motiv pentru că Ilie Bolojan să nu rămână premier. De altfel, este un premier care, sigur, ia măsuri care nu sunt privite cu ochi buni de o mare parte a populației pentru că sunt măsuri nepopulare.

Pe de altă parte este premierul de care are nevoie România astăzi. Pentru că suntem pe buza prăpastiei din punct de vedere economic și bugetar și chiar e nevoie de un premier care să știe să spună nu la orice cerere nouă de cheltuială și care să facă ordine în finanțele publice.

Tocmai în cheia asta vă întreb, pentru că vedem în momentul de față că Ilie Bolajan se confruntă cu un curent de opoziție în propriul partid. De ce credeți că nu este foarte plăcut în PNL?

Nu este adevărat. Este o exagerare care apare în spațiu public. S-a văzut clar sprijinul lui Bolojan la votul de încredere în care scorul a fost 47 la 3. Că mai sunt voci care au puncte de vedere, în general în Partidul Național Liberal a existat o anumită larghețe în materie de exprimare publică. Dar nu există cu adevărat o opoziție care să îi pună problemele lui Ilie Bolojan astăzi în PNL. Și, într-un fel e normal ca într-un partid să existe discuții, dezbatări, puncte de vedere diferite. Nu există unanimități și conducere autocratică ca în alte partide.

„Cât eu am fost președinte, PNL a fost un partid de drepta aflat într-o luptă dură cu PSD”

În spațiu public sunt multe discuții despre faptul că o parte din PNL este acum mai apropiată de PSD și voiam să vă întreb dacă și în timpul mandatului dumneavoastră de președinte al PNL vedeați o astfel de apropiere?

În mandatul meu de președinte, PNL a fost în război total cu PSD și sunt singurul lider al unui partid de opoziție care a reușit să demită un guvern PSD prin moțiune de cenzură. Ca atare, toți liberalii au fost angajați în această luptă contra PSD. După schimbarea mea din funcția de președinte, impusă de Iohannis, Iohannis a reușit să convingă conducerea să readucă PSD la putere.

Dar, atât timp cât eu am fost președinte, PNL a fost un partid de drepta aflat într-o luptă dură cu PSD. Sigur că, probabil, în perioada de guvernare comună s-au creat niște relații personale, dar asta nu înseamnă că există o grupare pro-PSD în interiorul PNL. Eu nu sunt de acord cu această evaluare care e făcută de diverși comentatori.

Deci nu există o astfel de grupare?

Nu.

Ludovic Orban: „PSD nu vrea să îl schimbe pe Bolojan. Vrea să îi distrugă imaginea”

Vedem totuși că PSD, între timp, amenință constant că îl va debarca pe premierul Ilie Bolojan, însă nu se întâmplă lucrul acesta. E doar un joc făcut de PSD, e doar o presiune? Cum vedeți asta?

PSD se comportă în stilul lor caracteristic, cu un discurs ipocrit, electoralist, politicianist, în care se bucură de avantajele prezenței la guvernare, pe de o parte și, pe cealaltă parte, în comunicarea publică se prezintă ca un partid de opoziție. PSD a atacat mai des premierul și guvernul chiar decât principalul partid de opoziție, AUR. Dar acum hai să fim clari: atât timp cât PNL îl sprijină pe Ilie Bolojan…și chiar nu văd, sunt niște rezultate care sunt deja palpabile, care au depășit așteptările în materie de echilibrare, de recâștigare a încrederii piațelor externe, e o creștere a investițiilor străine, o creștere a absorbției fondurilor europene, o reducere a deficitului mai mare decât reducerea care a fost prognozată.

Nu există niciun motiv serios pentru a provoca o schimbare la nivelul conducerii guvernului. Este un joc al PSD care, repet, încearcă să se prezinte în fața opiniei publice ca un mare opozant al deciziilor pe care le-a luat alături de partenerii de coaliție. Nu cred că această strategie perversă poate să aibă succes. Și, de altfel, PSD nu are niciun instrument la dispoziție pentru a putea schimba premierul. Pentru că dacă utilizează instrumentul moțiunii de cenzură, în momentul respectiv coaliția și-a încheiat activitatea și nu se mai poate guverna în continuare în această coaliție.

Dar credeți că ei chiar își doresc să îl schimbe pe Ilie Bolojan?

Nu, nu cred că îl vor să-l schimbe pe Bolojan. Cred că vor să-i distrugă imaginea lui Bolojan și cred că vor să salveze procente electorale prin desolidarizarea în comunicarea publică de măsurile mai dure, de măsurile mai neplăcute pentru cetățenii.

Ludovic Orban: Nu eram obișnuit să vorbească domnul Thuma

S-a userizat Ilie Bolojan, cum spun chiar unii dintre liberali?

N-am auzit pe nimeni spunând asta.

Domnul Thuma…

A, bine, domnul Thuma…domnul Thuma nu eram obișnuit să vorbească în spațiu public și din cauza asta nu urmăresc foarte mult ce spune domnul Thuma. Nu știu ce e aia userizare, chiar nu cunosc acest termen. Bolojan este liberal de peste 30 de ani în Partidul Național Liberal.

A avut o carieră în Partidul Național Liberal cu rezultate evidente în care a urcat treaptă cu treaptă. Primar, președinte de consiliul județean, secretar general al guvernului, președinte al Senatului, premier, a fost și președinte interimar al României câteva luni. Este liberal autentic căruia nu îi poate fi pusă în niciun fel la îndoială apartenența sa la valorile și ideile liberale.

„Ilie Bolojan nu este adversarul lui Nicușor Dan”

Ați accepta să fiți consilierul dumnealui, dacă v-ar propune?

Nu îmi place poziția de consilier, ca să vă spun sincer. Am încercat cu președintele României și n-a ținut. Eu sunt un om de acțiune, un om care am propriile opinii, propriile convingeri, comunic liber în spațiu public, spun întotdeauna ceea ce cred că trebuie spus. Nu e ceva care să mă aranjeze pe mine să fiu consilierul cuiva.

Pe de altă parte, în decembrie, chiar acum câteva luni, domnul Bolojan spunea că nu este exclusă o discuție anul acesta pentru absorbția în PNL a partidului dumneavoastră. Ați mai discutat între timp despre acest subiect?

Am avut discuții în perioada campaniei electorale pentru Primăria Capitalei, când Forța Dreptei l-a sprijinit pe Ciprian Ciucu. Există deschidere. Cel puțin din partea mea există deschidere la discuții, aștept un semnal serios. Practic, procesul de integrare a Forța Dreptei în Partidul Național Liberal trebuie să se producă în baza unor negocieri, în baza unor mandate care să fie date de birourile politice naționale ale celor două formațiuni politice. Ele se materializează într-un protocol de fuziune, de comasare prin absorbție, care trebuie validat de congresele celor două partide.

Dar o discuție recentă despre întoarcerea dumneavoastră separată în PNL a fost?

Eu nu am obiceiul să vorbesc public de discuțiile pe care le am între patru ochi.

Dar vă mai doriți să vă întoarceți în PNL?

Am declarat public că sunt deschis la un dialog pentru realizarea procesului de fuziune.

Ludovic Orban, culise din negocierile pentru formarea guvernului

Devine premierul Ilie Bolojan un adversar de temut pentru Nicușor Dan pentru următoarele alegeri prezidențiale?

Nu. Orice om care are cât de cât o experiență politică știe că Ilie Bolojan nu este adversarul lui Nicușor Dan și că nu vrea să fie adversarul lui Nicușor Dan, ci colaborează și e parte, practic, din aceeași echipă cu Nicușor Dan.

Totuși, președintele Nicușor Dan i-a reproșat că, de exemplu, a mărit TVA-ul, chiar dacă i-a promis că nu va face asta.

Nu e așa. Prezentați adevărul așa cum este. E adevărat că în campanie președintele României a promis că nu va susține creșterea TVA-ului. La negocierile pentru formarea Guvernului, când s-a discutat despre constituirea Guvernului și despre programul de restabilire a echilibrului bugetar, financiar, Ilie Bolojan, odată cu asumarea poziției de premier, a spus că nu poate să-și asume răspunderea de a echilibra bugetul fără anumite măsuri, printre care creșterea cu două procente a TVA-ului. Nicușor Dan, o perioadă a căutat altă soluție, până la urmă nu a găsit altă soluție și l-a desemnat pe Bolojan.

„Nu este obligatoriu să există un consens la nivel politic pentru numirea șefilor de servicii”

Este o discuție întreagă despre șefii servicilor secrete. Ar trebui să fie un șef agreat de partide sau unul care este departe de politica activă?

Este inadmisibil ce se întâmplă în România de doi ani și jumătate. Într-o perioadă în care amenințările la adresa siguranței naționale au crescut în mod evident, într-o perioadă de mutații geopolitice, România, practic, nu este condusă de un director general care să fie numit legal și care să aibă deplină legitimitate și autoritate conferită de lege.

Acest lucru a fost din cauza lui Iohannis, pentru că Iohannis pe final de mandat n-a mai formulat nici o propunere după demisia lui Eduard Hellvig. Aștept din partea președintelui Nicușor Dan, deja de aproape nouă luni, să consideră o prioritate numirea șefilor serviciilor. Nu numai la SRI, dar SRI e principalul serviciu de informații care veghează la siguranța națională, dar și la celelalte servicii. Din păcate, până acum președintele nu a inițiat procedura de numire a șefilor de servicii.

După părerea mea, nu este obligatoriu să există un consens la nivel politic. Dacă președintele propune oameni serioși, oameni morali, oameni cu un profil bun, care să nu aibă schelete în dulap, e foarte greu pentru partidele politice din coaliție să refuze propunerea pe președinte. Dacă președintele nu formulează nicio propunere, atunci este răspunderea președintelui pentru situația de provizorat care poate să afecteze siguranța națională în care ne găsim neavând conducere legitimă la SRI.

Își asumă Ludovic Orban o parte din vină pentru deficit?

Deficitul României s-a remarcat anii aceștia cu un trend ascendent, inclusiv în mandatul dumneavoastră. Vă asumați o parte din vină pentru deficitul mare care a fost anul trecut?

Nu. Categoric nu. În primul rând, eu am preluat guvernarea la sfârșitul 2019, în care PSD-ul deja a adus deficitul la 4,4% din PIB. Eu am intrat în anul de pandemie cu un deficit de 4,4%, care a fost provocat de PSD. România a intrat în procedură de deficit excesiv din cauza PSD-ului, din cauza deficitului care a fost lăsat de PSD.

Am avut un deficit de 9,2%, dar a fost un deficit care a fost provocat de o situație extrem de gravă în care s-a găsit România, cu cea mai gravă criză în care s-a aflat România după Revoluție. Am avut criza pandemică, care a provocat o criză economică extrem de gravă.

Cea mai mare parte a resurselor financiare pe care le-am alocat, le-am alocat pentru susținerea cetățenilor, angajațiilor, în special angajațiilor din mediul privat, pentru susținerea companiilor românești. Iar toate datele din anul de guvernare 2020 vin să demonstreze că toate măsurile pe care le-am luat au fost măsuri corecte, care au păstrat locurile de muncă pentru oameni, care au păstrat firmele românești, deși au trecut printr-o perioadă foarte dificilă, pe linia de plutire. La finalul mandatului meu erau mai mulți angajați în România decât la preluarea mandatului.

Toate acestea au fost rezultatul măsurilor pe care le-am luat în perioada pandemiei. Noi am avut un angajament de reducere a deficitului, care, de altfel, în primul an de guvernare a și demonstrat că noi am redus deficitul cu peste două procente în 2021. După care s-a format alianța PSD-PNL impusă de Iohannis, care au aruncat în aer deficitul. Una este să cheltuiești bani pentru cetățeni, pentru angajați, pentru firme, să le ajuți la greu, așa cum am făcut eu în perioada pandemiei, alta este să cheltuiești bani pentru alegerea ta ca președinte, așa cum a făcut Ciolacu în 2024, când a fost candidat la alegerile prezidențiale.

Ludovic Orban, atac la Viorica Dăncilă: „Minciună gogonată”

O clarificare. Ați preluat deficitul 4,4% de la doamna Dăncilă?

Da.

Vă întreb asta pentru că și noi am scris un material în care aveam cifre asemănătoare, doar că doamna Dăncilă a venit cu un drept la replică în care a spus că a lăsat deficitul la 2,8%.

Haideți să fim seriosi. Uitați-vă pe evoluție. Cele mai mari cheltuieli, pentru că toate cheltuieli se facă de regulă în lunile noiembrie și decembrie, erau deja angajate. Asta e o minciună gogonată. Deci, deficitul de 4,4% a fost provocat cu guvernarea PSD.

Și gândiți-vă la ce deficit aș fi ajuns dacă creșteam punctul de pensie cu 40% și nu cu 14%, așa cum am crescut eu, dacă nu etapizam a doua dublarea alocațiilor impusă de PSD în Parlament și aș fi aplicat a doua dublare a alocațiilor și alte măsuri aberante generatoare de cheltuieli pe care a încercat să le impună majoritatea parlamentară PSD în 2020. Eu, dimpotrivă, am ținut cheltuielele sub control, chiar cu costuri electorale.