Ion Țiriac a trecut violent la atac: Serena Williams trebuia să fie moartă prin spitale! Miliardarul Ion Țiriac este recunoscut pentru adversitatea pe care o are față de multipla campioană americană la tenis, Serena Williams, retrasă din activitate de circa doi ani, dar fără a fi anunțat oficial încheierea carierei.

Țiriac este dezgustat de tratamentul preferențial clar demonstrat de WADA, agenția internațională împotriva dopajului și de forul suprem al sportului alb, ITIA, care niciodată nu au suspendat-o pe Serena pentru dopaj pentru simplul motiv că de nouă ori, mai ales înaintea prezenței la turnee de Grand Slam, i s-au acceptat cererile de excepție pe motive medicale.

Cu alte cuvinte, i s-a aprobat de fiecare dată americancei, sub pretextul faptului că suferea de diferite afecțiuni de sănătate, să consume anumite medicamente care se știe că au și efecte de doping asupra celui care le consumă, asupra vitezei de reacție, a forței musculare etc.

Țiriac s-a exprimat extrem de virulent la adresa mezinei familiei Williams și a medaliatului olimpic la 100 m în atletism la JO de la Paris, tot american, Noah Lyles, și el cu opt cereri de excepție în cadrul podcastului Prietenii lui Ovidiu de la GSP.

„Acum e la modă altceva. Excepție. Dacă un sportiv e puțin bolnav și o pastilă care e considerat medicament, tot ce poți să ai îți dă excepție. Dumneata poți să iei pentru că ai nu știu ce boală, dar Gheorghe nu poate. Stai așa, de ce poate el să ia pastilele și eu nu pot. Mie nu mi se pare doar ca nu e în regulă. Mi se pare un furt. Nu numai unul, dar dacă cumva sunt sportivi care au opt excepții sau jucătoare: Serena Williams are nouă excepții.

Păi stai! Cum ai nouă?! Înseamnă că trebuie să stai mort într-un spital undeva. Din alea nouă excepții câte sunt incentive la organismul dumitale încât te ajută. Și Gheorghe ia și Vasile nu ia. Astea nu sunt reguli. E adevărat că are diabet, dar se pare că insulina îți aduce 1 la 1000 un incentiv in organismul dumitale. Cum fac ca să ai o linie de mijloc? In orice caz nu cu nouă excepții.

Sau cu opt excepții când câștigi 100 de metri la Paris. N-ai cum. Nu joacă bine și mă ocup de treaba asta. O să mă ocup și cu COSR-ul dacă vrea, dar vrea. Am vorbit și cu domnul Morariu care este membru CEO și zice și dumnealui că nu este în regulă.

„Voi v-ați gândit vreodată la treaba care se numește waivers, în engleză? Se numesc excepții, în românește. Cum e posibil ca cineva să-ți dea dreptul, în 9 direcții diferite, să folosești produse care sunt pe lista neagră, interzisă, numai pentru că ești bolnav? Dar tu ai declarat: «eu sunt bolnav de spiritism, de nu știu ce». Și ai 9 waivers-uri.

Să spunem că cel care a câștigat 100 de metri, la Paris, are opt. Cum poate un sportiv să aibă opt excepții față de al doilea, care avea același timp și nu are nicio excepție? Iar din astea opt excepții, multe din excepţii s-ar putea – că de aia sunt pe lista neagră – să îți ridice oarecum performanța”.